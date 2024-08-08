Джолі зробила Бреда Пітта винним в аварії прийомного сина

Голівудська актриса сильно переживає через аварію з її сином.

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Анджеліна Джолі з дітьми не живе Бред Пітт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Анджеліна Джолі збентежена після того, як її син Пакс Джолі-Пітт ледве не загинув в аварії на мотоциклі, і джерела ексклюзивно повідомляють In Touch, що це зробило її ще більш рішучою в переїзді всіх дітей з Лос-Анджелеса, оскільки вона схвильована, як ніколи раніше.

Повідомляється, що 29 липня 20-річний Пакс врізався на своєму електричному велосипеді в задню частину автомобіля на перехресті біля будинку Анджеліни в районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі.

Під час аварії на Паксі не було шолома, і свідки сказали, що він відчував біль у стегні та дістав травму голови, перш ніж лікарі швидкої допомоги доправили його в місцеву лікарню.

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Він пережив інцидент, і, як повідомляється, на нього чекає довгий шлях до одужання.

"Анджеліна так вдячна, що він вижив, і робить усе можливе, щоб триматися хоробро, але вона абсолютно спустошена тим, що це сталося", - говорить джерело. "Вона в жаху від того, що Пакс не носив шолома, але зараз вона зосереджена тільки на тому, щоб вилікувати його, а потім зробити все можливе, щоб ще більше захистити всіх дітей", - повідомляє ЗМІ.

Ситуація з Паксом тільки погіршила становище між Анджеліною і колишнім Бредом Піттом, які перебувають у запеклій ворожнечі відтоді, як розлучилися 2016 року.

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

"Звісно, Бред дуже співчуває, він досі палко любить Пакса і так само розгубився, коли дізнався, що його терміново доправили в лікарню", - каже джерело. "Але, з точки зору Анджеліни, це не змушує її почуватися набагато краще. Вона вважає, що він абсолютно недооцінює ті складнощі, через які їй доводиться пройти як батькам-одинакам, і що насамперед він винен у тому, що вона опинилася в такій ситуації, тому що він зруйнував їхню сім'ю своєю неуважністю".

Інсайдер повідомляє, що мама шістьох дітей вважає 60-річного Бреда "повним неробою", додаючи: "Люди й гадки не мають, через що вона пройшла, і продовжує самостійно виховувати шістьох молодих людей, у той час як усе, що він робить, це витрачає гроші".

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