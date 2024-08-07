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Повний рот крові: свідок розповіла про горе в родині Анджеліни Джолі

Олена Кюпелі
7 серпня 2024, 15:07
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З'являється все більше подробиць про те, що трапилося з сином Анджеліни Джолі.
Син Анджеліни Джолі потрапив у серйозну ДТП
Син Анджеліни Джолі потрапив у серйозну ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/ paxalbum, Pixabay

З'являються нові подробиці щодо аварії на електровелосипеді Пакса Джолі-Пітта в Лос-Анджелесі минулого тижня, внаслідок якої 20-річний хлопець опинився у відділенні інтенсивної терапії з травмою голови.

У понеділок видання Enews поговорило з Лолою Каваллі - однією з перших людей, які опинилися на місці аварії 29 липня, яка надала Паксу медичну допомогу. Саме вона розповіла про травми молодого хлопця відразу після аварії.

За словами Каваллі, вона зателефонувала в службу 911, і оператор проінструктував її, як оцінити його рани, і велів спробувати зупинити будь-яку видиму кровотечу до прибуття медиків.

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"Я не бачила жодних зламаних кісток, я не бачила, так би мовити, глибокої кровотечі. А оскільки мені було наказано чинити тиск на місце, де йшла кров, я не бачила, де можна було б чинити тиск, тому що удар був по голові", - пояснила Каваллі. "Я й гадки не мала, куди можна чинити тиск, щоб зупинити кровотечу на голові", - каже вона.

Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

"І крові було не так багато. Не те, щоб хлинув фонтан крові", - додала вона.

"Але його рот був наповнений кров'ю. Коли він намагався говорити, я побачила невелику цівку крові, що витікала з рота", - додала свідок.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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