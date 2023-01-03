Анджеліну Джолі застукали на побаченні з молодшим за неї на 21 рік актором

Американська акторка і громадська діячка Анджеліна Джолі з 2019 року самотня - здавалося, що після розлучення з плейбоєм і актором Бредом Піттом, романи її більше не цікавлять, і вона повністю присвятила себе дітям.
Проте неприборкана натура Джолі, схоже, знайшла партнера собі до пари. Анджеліну запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, відомим завдяки серіалу Нормальні люди.
Зараз 26-річний Пол грає Стенлі Ковальські в лондонському театрі Алмейда в п'єсі Теннессі Вільямса "Трамвай "Бажання". Днями актора застали на побаченні з Джолі в театральному кафе після постановки.
Фотодоказ їх близького спілкування з'явився на одному з фан-акаунтів Мескала в Instagram. "Анджеліна Джолі вчора подивилася "Трамвай "Бажання", і після цього вони (Анджеліна і Пол - прим. редактора) пішли на каву в театральному кафе Алмейди", - йдеться в приписці.
Схоже, любов до партнерів, які значно молодші за них за віком у Бранджеліни входить в звичку: раніше стало відомо про те що обраниця Бреда Пітта молодше його на 30 років, різниця між Джолі і Мескалом - 21 рік.
Раніше український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.
Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.
Інші новини:
- Син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта майже наздогнав свою маму по зростанню. Папараці "зловили" пару на шопінгу
- "Схопив за голову і тряс": в розлученні Джолі і Пітта спливли нові факти
- Придумала оригінальний спосіб: Анджеліна Джолі спеціально розвалила шлюб Пітта і Еністон