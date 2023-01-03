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Анджеліну Джолі застукали на побаченні з молодшим за неї на 21 рік актором

3 січня 2023, 22:23
Джолі залишилася на чашечку кави після його виступу в одному з лондонських театрів
Анджеліна Джолі та Бред Пітт
Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися після 5 років офіційного шлюбу / ua.depositphotos.com

Американська акторка і громадська діячка Анджеліна Джолі з 2019 року самотня - здавалося, що після розлучення з плейбоєм і актором Бредом Піттом, романи її більше не цікавлять, і вона повністю присвятила себе дітям.

Проте неприборкана натура Джолі, схоже, знайшла партнера собі до пари. Анджеліну запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, відомим завдяки серіалу Нормальні люди.

Зараз 26-річний Пол грає Стенлі Ковальські в лондонському театрі Алмейда в п'єсі Теннессі Вільямса "Трамвай "Бажання". Днями актора застали на побаченні з Джолі в театральному кафе після постановки.

Фотодоказ їх близького спілкування з'явився на одному з фан-акаунтів Мескала в Instagram. "Анджеліна Джолі вчора подивилася "Трамвай "Бажання", і після цього вони (Анджеліна і Пол - прим. редактора) пішли на каву в театральному кафе Алмейди", - йдеться в приписці.

Схоже, любов до партнерів, які значно молодші за них за віком у Бранджеліни входить в звичку: раніше стало відомо про те що обраниця Бреда Пітта молодше його на 30 років, різниця між Джолі і Мескалом - 21 рік.

Анджеліна Джолі та Пол Мескал
Анджеліна Джолі та Пол Мескал / instagram.com/paulmescalpics

Раніше український актор, зірка серіалу Кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.

Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.

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