Джолі знову закохана: вона провела дві ночі в готелі з новим бойфрендом

Голлівудська актриса потай зустрічається зі своїм новим чоловіком.

https://glavred.net/stars/dzholi-snova-vlyublena-ona-provela-dve-nochi-v-otele-s-novym-boyfrendom-10607450.html Посилання скопійоване

Анджеліна Джолі зробила нове тату / Колаж Главред, фото Instagram/angelinajolie

Роман голлівудської актриси Анджеліни Джолі з британським репером Акалою набирає обертів.

Як повідомляють джерела Page Six, 49-річна зірка "Малефісенти" минулого тижня потайки провела 40-річного музиканта у свій номер готелю The Corinthia в Лондоні.

"Пара провела разом ніч середи і четверга в готелі і не йшла", - поділився інсайдер, пояснивши, що Акала приєднався до актриси через дві години після її прибуття.

відео дня

"Акалу вивезли з готелю на одній з машин Анджеліни в п'ятницю - за кілька годин до прем'єри її нового фільму в Британському інституті кіно", - додало джерело, маючи на увазі майбутній фільм Джолі "Марія", який був показаний на Лондонському кінофестивалі.

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володарка премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

"Вони використовують різні машини і секретні входи, щоб зберегти свої стосунки в таємниці, але це реальність", - продовжив інсайдер.

Зірка Джолі та Акала обидва відвідали кінофестиваль, хоча їх сфотографували прибулими окремо.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред