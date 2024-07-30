Син Бреда Пітта й Анджеліни Джолі потрапив до лікарні після ДТП

Пакс Тієн Джолі-Пітт забув про захист, через що отримав серйозну травму.

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Пакс Тієн Джолі-Пітт потрапив в аварію на електровелосипеді / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Увечері в понеділок, 29 липня, в одну з лікарень Лос-Анджелеса доправили Пакса Тієна Джолі-Пітта - середнього сина голлівудських акторів Бреда Пітта й Анджеліни Джолі. 20-річний хлопець потрапив в аварію.

Як повідомляє видання TMZ, приблизно о 17:00 Пакс проїжджав на електровелосипеді бульваром Лос-Феліс. На світлофорі він пригальмував, але все ж врізався в автомобіль, який був перед ним.

Джолі-Пітт пересувався без шолома, тому після удару йому знадобилася госпіталізація. Коли на місце ДТП прибули парамедики, Пакс був при свідомості і скаржився на біль у стегні.

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Крім того, у нього підозрювали внутрішньомозкову кровотечу через сильний удар, проте в госпіталі стан зоряного спадкоємця визначили, як стабільний і задовільний.

Пакс Тієн Джолі-Пітт - середній син зіркової пари. Джолі всиновила його 2007 року, Пітт - 2008-го. Це сталося вже після того, як у них з'явилася перша біологічна дитина.

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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