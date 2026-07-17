'Я продав квартиру': Дмитро Коляденко через 12 років повернув борг Ірині Білик

Протягом багатьох років між колишніми партнерами виникали розбіжності щодо боргу.

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Дмитро Коляденко через 12 років повернув борг Ірині Білик / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/kolyadenkodima_official

Коротко:

Дмитро Коляденко повністю розрахувався зі своєю колишньою коханою

Щоб погасити борг, артисту довелося продати квартиру в Сумах

Український шоумен і хореограф Дмитро Коляденко поділився подробицями тривалої історії з боргом перед співачкою Іриною Білик.

За словами артиста, через 12 років він повністю розрахувався з колишньою коханою, повернувши гроші, які вона позичила йому на перший внесок при купівлі автомобіля.

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Протягом багатьох років між екс-партнерами виникали розбіжності з цього приводу. Ірина Білик не раз говорила, що фактично подарувала Коляденку автомобіль. Однак сам шоумен стверджує, що співачка допомогла лише з початковим платежем, тоді як решту вартості машини він виплачував самостійно.

В інтерв’ю OBOZ.UA Дмитро розповів, що зміг повернути борг лише через 12 років. Для цього йому довелося продати квартиру в рідних Сумах.

"Я продав квартиру в рідних Сумах і повернув їй ті п’ять тисяч доларів - борг за машину. Не віддавав 12 років, але й вона всім казала, що купила мені авто. А це не так. Віддав, а вона знову потім каже в інтерв’ю: "Так-так, я подарувала йому машину". Пишу: "Іра, ну я ж тобі віддав гроші. Це бачив і твій продюсер". А вона: "О, я вже заплуталася"", - зі сміхом поділився шоумен.

За словами шоумена, після того як борг було погашено, він нагадав Ірині Білик про це. У відповідь співачка зізналася, що з часом сама заплуталася в деталях цієї давньої історії.

Нагадаємо, Дмитро Коляденко та Ірина Білик перебували у стосунках з 2001 по 2006 рік. Їхній роман був одним із найбільш обговорюваних в українському шоу-бізнесі. Незважаючи на розставання, колишні кохані зберегли дружні стосунки, хоча час від часу між ними виникають публічні дискусії про події їхнього спільного минулого.

Дмитро Коляденко

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Про особу: Діма Коляденко Дмитро Коляденко - український хореограф, танцюрист, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Весілля Фігаро", "Снігова королева", а також над телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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