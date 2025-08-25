Вуді Аллен у Москві зізнався в любові до РФ - МЗС України засудило його за ганьбу та образи

Аллену дорікають у його небажанні помічати, яку трагедію Росія принесла в нашу країну.

https://glavred.net/stars/vudi-allen-v-moskve-priznalsya-v-lyubvi-rf-mid-ukrainy-osudilo-ego-za-pozor-i-oskorbleniya-10692545.html Посилання скопійоване

Вуді Аллен на Московському міжнародному кінотижні - суть виступу і реакція МЗС України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Вуді Аллен на Московському міжнародному кінотижні розхвалював країну-окупанта та її культуру

У МЗС України засудили і сам виступ режисера, і його зміст

Оскароносний режисер Вуді Аллен став "головним почесним гостем" Московського міжнародного кінотижня. Голлівудський діяч узяв участь у заході через відеозв'язок і зізнався в любові до кіно окупантів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Я був у Москві та Санкт-Петербурзі. Мені завжди подобалося російське кіно. Я мав задоволення зустрічатися із Сергієм Бондарчуком кілька років тому в Нью-Йорку. Я дивився російський фільм "Війна і мир", який триває майже сім годин. Я подивився його за один день", - поділився режисер.

відео дня

Вуді Аллен розмовляв із Федором Бондарчуком - відомим путіністом і улюбленцем Кремля. Йому американський режисер зізнався: зовсім не проти відвідати РФ і навіть зняти кіно в країні-агресорі.

"Якби такі пропозиції були, я б сів і подумав над сценарієм про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі. У мене тільки хороші почуття до Москви і Санкт-Петербурга", - заявив Аллен.

Вуді Аллен на Московському міжнародному кінотижні - суть виступу і реакція МЗС України / t.me/govoritmoskino

МЗС України виступило з різкою критикою участі голлівудського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно. Пост про це з'явився на офіційних сторінках відомства в соціальних мережах. Там наголосили: участь Аллена - це ганьба й образа для українських акторів і кінематографістів, які стали жертвами російської агресії.

МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", - зазначили в українському дипломатичному відомстві.

МЗС України засуджує виступ Вуді Аллена в Москві / t.me/Ukraine_MFA

МЗС України засуджує виступ Вуді Аллена в Москві / t.me/Ukraine_MFA

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Читайте також:

Про персону: Вуді Аллен Вуді Аллен - американський кінорежисер, актор-комік, сценарист, чотириразовий володар премії Оскар, письменник, автор численних оповідань і п'єс, повідомляє Вікіпедія. Творець "інтелектуальної комедії". Найвідоміші фільми: "Бери гроші та тікай ", "Кохання і смерть", "Енні Голл", "Зеліг", "Всі кажуть, я тебе кохаю", "Матч-пойнт", "Вікі Крістіна Барселона", "Опівночі в Парижі" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред