Вуді Аллен у Москві зізнався в любові до РФ - МЗС України засудило його за ганьбу та образи

Коротко:
- Вуді Аллен на Московському міжнародному кінотижні розхвалював країну-окупанта та її культуру
- У МЗС України засудили і сам виступ режисера, і його зміст
Оскароносний режисер Вуді Аллен став "головним почесним гостем" Московського міжнародного кінотижня. Голлівудський діяч узяв участь у заході через відеозв'язок і зізнався в любові до кіно окупантів. Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Я був у Москві та Санкт-Петербурзі. Мені завжди подобалося російське кіно. Я мав задоволення зустрічатися із Сергієм Бондарчуком кілька років тому в Нью-Йорку. Я дивився російський фільм "Війна і мир", який триває майже сім годин. Я подивився його за один день", - поділився режисер.
Вуді Аллен розмовляв із Федором Бондарчуком - відомим путіністом і улюбленцем Кремля. Йому американський режисер зізнався: зовсім не проти відвідати РФ і навіть зняти кіно в країні-агресорі.
"Якби такі пропозиції були, я б сів і подумав над сценарієм про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі. У мене тільки хороші почуття до Москви і Санкт-Петербурга", - заявив Аллен.
МЗС України виступило з різкою критикою участі голлівудського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно. Пост про це з'явився на офіційних сторінках відомства в соціальних мережах. Там наголосили: участь Аллена - це ганьба й образа для українських акторів і кінематографістів, які стали жертвами російської агресії.
МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", - зазначили в українському дипломатичному відомстві.
