Кінець інтелектуальної комедії: Вуді Аллен завершує режисерську кар'єру

Вуді Аллен завершить режисерську діяльність після зйомок фільму Wasp 22 / imdb.com

Легендарний американський режисер, актор, сценарист, творець кіножанру інтелектуальної комедії і письменник Вуді Аллен повідомив, що готовий завершити свою кінокар'єру.

Про це він розповів іспанському виданню La Vanguardia під час зйомок його, ймовірно останнього, фільму Wasp 22. Місце дії кінострічки - Париж, а в акторський склад входять виключно французькі актори. Прийдешня картина буде, за словами самого Аллена, чимось на зразок "отруйного романтичного трилера".

У червні, в бесіді з актором Алеком Болдуіном, режисер заявив, що, можливо і зробить ще фільм або два, проте "його запал вже вичерпався".

Схоже тепер Аллен остаточно зважився - після зйомок Wasp 22 він залишить режисуру, і наступним, що він зробить, буде роман, написаний його рукою.

"Моя ідея, в принципі, полягає в тому, щоб не робити більше фільмів, а зосередити увагу на письменництві", - говорить режисер La Vanguardia.

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