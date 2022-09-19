Кінець інтелектуальної комедії: Вуді Аллен завершує режисерську кар'єру

Творець Енні Холлта Опівночі в Парижі переживає творчу кризу, і вирішив зосередитися на іншому хобі.
Легендарний американський режисер, актор, сценарист, творець кіножанру інтелектуальної комедії і письменник Вуді Аллен повідомив, що готовий завершити свою кінокар'єру.
Про це він розповів іспанському виданню La Vanguardia під час зйомок його, ймовірно останнього, фільму Wasp 22. Місце дії кінострічки - Париж, а в акторський склад входять виключно французькі актори. Прийдешня картина буде, за словами самого Аллена, чимось на зразок "отруйного романтичного трилера".
У червні, в бесіді з актором Алеком Болдуіном, режисер заявив, що, можливо і зробить ще фільм або два, проте "його запал вже вичерпався".
Схоже тепер Аллен остаточно зважився - після зйомок Wasp 22 він залишить режисуру, і наступним, що він зробить, буде роман, написаний його рукою.
"Моя ідея, в принципі, полягає в тому, щоб не робити більше фільмів, а зосередити увагу на письменництві", - говорить режисер La Vanguardia.
Раніше був оголошений повний список переможців на 94-ій церемонії вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Оскар-2022.
Також назвали переможців ювілейного 75-го Каннського фестивалю, які отримали Золоту пальмову гілку у 2022 році. Спойлер: переміг навіть український піротехнік.
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