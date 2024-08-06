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Повертається до життя: лікарям вдалось чудом поставити Розового на ноги

6 серпня 2024, 14:00
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Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий розповів про реабілітацію після поранення на фронті - серйозного осколкового ураження.
Повертається до життя: лікарям вдалось чудом поставити Розового на ноги
Віктор Розовий пережив важке поранення на фронті/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Відомий український гуморист, військовий та учасник шоу "Ліга сміху" заспокоїв шанувальників, що він йде на поправку. Окрему вдячність артист висловлює лікарям, які чудом врятували його, коли життя було вже на волосині.

Деталями Розовий поділився на YouTube-сторінці МОЗ України.

Завдяки пильному нагляду лікарів у реабілітаційному центрі, Віктор вже починає самостійно ходити та поступово повертається до активного життя.

"Хочу висловити дуже велику вдячність медикам передусім за те, що врятували мені життя, за швидкі ухвалені рішення. Зараз проходжу реабілітацію, вже потроху починаю ходити. Навіть граю в настільний теніс. Це ніф*га собі, я вам скажу! Тому хочу подякувати фахівцям з реабілітації, тому що поступово я повертаюся до звичного соціального й активного життя", – сказав Розовий на YouTube-сторінці МОЗ України.

З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Розовий, не гаючи часу, став на захист України. Він приєднався до лав Третьої окремої штурмової бригади.

Хто такий Віктор Розовий?

Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

Однак, на жаль, у березні 2024 року отримав осколкове поранення в голову під час виконання бойового завдання. Життя зірці "Ліги сміху" врятували побратими. Вони вчасно надали йому першу медичну допомогу. Згодом український гуморист пережив складну операцію та два тижні інтенсивної терапії.

Зараз артист проходить реабілітацію пліч-о-пліч зі своєю дружиною Ольгою.

Віктор Розовий – як проходить відновлення після поранення

15 липня Віктор Розовий показав у своїх соцмережах наслідки важкого поранення на фронті, опублікувавши фото після хірургічного втручання, чим неабияк налякав аудиторію. "Той во, впав", - в жартівливій формі підписав світлину Розовий.

Дружина Віктора Розового також ділиться з шанувальниками інформацією про стан коміка після поранення в голову. За словами Ольги, воїн відновлює сили в Україні під наглядом лікарів і чекає можливості продовжити реабілітацію за кордоном.

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