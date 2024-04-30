Дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову

Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію після важкої травми.

https://glavred.net/stars/zhena-viktora-rozovogo-rasskazala-pro-sostoyanie-komika-posle-raneniya-v-golovu-10561568.html Посилання скопійоване

Віктор Розовий зараз - що відбувається з пораненим Віктором Розовим / колаж: Главред, фото: instagram.com/oliamerzlikina

Український комік і захисник Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення під час виконання бойового завдання лише через два тижні після свого весілля. Бійця евакуювали з поля бою та екстрено прооперували.

Два тижні Розовий боровся за життя, яке висіло на волосині. Коли його стан стабілізувався, його дружина Ольга вирішила розповісти шанувальникам Віктора про те, що трапилося.

Нещодавно у своєму блозі в Instagram дружина воїна розповіла, що зараз відбувається з Розовим. Зараз воїн відновлює сили в Україні під наглядом лікарів і чекає можливості продовжити реабілітацію за кордоном.

відео дня

На лікування чоловіка Ольга відкрила "банку". Частину коштів звідти вона, зі схвалення Віктора, витратила на спорядження для бійців 2 і 3 роти протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади, які надали Розовому після поранення первинну допомогу, і вивезли його з поля бою.

Віктор Розовий зараз - що відбувається з пораненим Віктором Розовим / колаж: Главред, фото: instagram.com/oliamerzlikina

Хто такий Віктор Розовий? Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що шоумен-воїн Даніель Салем зустрів своє кохання з першого погляду. Він розповів, як зустрів свою подругу і показав перше відео з нею.

Також український режисер і воїн ЗСУ Олег Сенцов зворушив друзів фото з передової. Із широкою посмішкою він показав себе на одному з найскладніших напрямків на фронті.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред