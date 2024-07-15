Віктор Розовий уперше показав наслідки важкого поранення на фронті

Віктор Розовий переніс операцію через поранення на фронті і вперше показав фото.

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Віктор Розовий показався після операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Відомий український гуморист і військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий отримав поранення голови на передовій, тому йому довелося робити складну операцію.

Зараз комік проходить реабілітацію і показав у своїх соцмережах фото після хірургічного втручання.

"Той во, впав", - жартівливо зазначив Розовий.

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Віктор Розовий показав фото після поранення / фото: скрін t.me/glavredinfo

Також Віктор закликав не жаліти його і сказав, що любить Україну і ні про що не шкодує.

Нагадаємо, комік повернувся на фронт одразу після відпустки та весілля. Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення в голову.

Хто такий Віктор Розовий? Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

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