Віктор Розовий уперше показав наслідки важкого поранення на фронті

Відомий український гуморист і військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий отримав поранення голови на передовій, тому йому довелося робити складну операцію.
Зараз комік проходить реабілітацію і показав у своїх соцмережах фото після хірургічного втручання.
"Той во, впав", - жартівливо зазначив Розовий.
Також Віктор закликав не жаліти його і сказав, що любить Україну і ні про що не шкодує.
Нагадаємо, комік повернувся на фронт одразу після відпустки та весілля. Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення в голову.
Хто такий Віктор Розовий?
Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.
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Також український режисер і воїн ЗСУ Олег Сенцов зворушив друзів фото з передової. Із широкою посмішкою він показав себе на одному з найскладніших напрямків на фронті.
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