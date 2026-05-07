"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з України

Коротко:
- Олександр Глазов записав відеозвернення до підписників в Instagram
- Глазов зараз займається будинком, який постраждав від російської атаки
Чоловік української блогерки Даші Євтух, депутат Олександр Глазов, відреагував на закиди щодо виїзду за кордон під час війни.
Глазов записав відеозвернення до своїх підписників в Instagram, зазначивши в підписі до нього: "Щоб не вигадували нових історій".
За його словами, наразі він перебуває в Києві.
"Я в Києві, нікуди не виїжджав. Я займаюся будинком. Комісія до нас так і не приїхала. Будинок у тому стані, в якому він був, – так і стоїть. Комуналку мені продовжують нараховувати, розбираюся з цим. Щоб не вигадували нових історій", – розповів Олександр Глазов.
Судячи з усього, мова йде про будинок у Полтаві, який постраждав під час російського удару 1 квітня.
Він також стверджує, що продовжує надсилати фінансову допомогу, яка йому надходить, родині, що орендувала будинок.
Зазначимо, раніше Даша та її чоловік Саша показували те, що залишилося від їхнього будинку після влучання туди російського шахеда. Після цього на блогерку та її чоловіка вилилося багато критики з приводу того, що вони не жили в цьому будинку і нібито там залишалися орендарі.
Про особу: Даша Євтух
Даша Євтух — учасниця 11 сезону "МайстерШеф" і зірка TikTok. Вона живе в селі та ділиться з глядачами моментами свого життя через кумедні та щирі відео. Вона одружена з учасником "МайстерШеф" і виховує доньку Феміду.
