Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Артист зробив важливу заяву щодо своєї родини.

https://glavred.net/stars/maksim-galkin-publichno-priznal-tretego-rebenka-kto-to-ne-znal-10761821.html Посилання скопійоване

Максим Галкін — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Максим Галкін розповів про третю дитину

Хто ним виявився

Відомий російський шоумен Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, взяв участь у гучному весіллі української моделі Ніки Ломії в Каннах і відверто розповів про свою сім'ю. Відео зі зізнанням гумориста з'явилося в Instagram.

На початку заходу Галкін вирішив представитися перед гостями і почав з короткої біографічної довідки. Ведучий заявив, що він одружений і має трьох дітей.

відео дня

Гаррі та Ліза Галкіни / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Коротко про себе: я одружений, можливо, хтось не знає. У мене троє дітей", — сказав Максим.

Заява гумориста дуже здивувала аудиторію, адже зараз він виховує з Аллою Пугачовою двох дітей — Гаррі та Лізу. Галкін не став тягнути інтригу і відразу розповів, кого ж він назвав своєю дитиною.

"Двоє молодші за мене, і одна дочка старша", — пожартував комік.

Сім'я Алли Пугачової — Максим Галкін і Крістіна Орбакайте / фото: instagram.com, Максим Галкін

Виявилося, що Галкін мав на увазі Крістіну Орбакайте — старшу дочку Алли Пугачової, якій цього року виповниться 55 років. Співачка дійсно старша за свого вітчима на 5 років.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення легендарна Софія Ротару практично зникла з публічного простору, припинивши концертну діяльність. За словами Сергія Лаврова, співачка нещодавно відмовилася від шаленого гонорару через принцип.

Також поп-зірці Брітні Спірс офіційно висунули кримінальні звинувачення. На судовому засіданні, яке відбудеться в понеділок, 4 травня, артистці можуть запропонувати визнати провину в небезпечному водінні в нетверезому стані. Зараз співачка проходить лікування від залежності.

Вас може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред