Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Відомий російський шоумен Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, взяв участь у гучному весіллі української моделі Ніки Ломії в Каннах і відверто розповів про свою сім'ю. Відео зі зізнанням гумориста з'явилося в Instagram.
На початку заходу Галкін вирішив представитися перед гостями і почав з короткої біографічної довідки. Ведучий заявив, що він одружений і має трьох дітей.
"Коротко про себе: я одружений, можливо, хтось не знає. У мене троє дітей", — сказав Максим.
Заява гумориста дуже здивувала аудиторію, адже зараз він виховує з Аллою Пугачовою двох дітей — Гаррі та Лізу. Галкін не став тягнути інтригу і відразу розповів, кого ж він назвав своєю дитиною.
"Двоє молодші за мене, і одна дочка старша", — пожартував комік.
Виявилося, що Галкін мав на увазі Крістіну Орбакайте — старшу дочку Алли Пугачової, якій цього року виповниться 55 років. Співачка дійсно старша за свого вітчима на 5 років.
Раніше Главред повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення легендарна Софія Ротару практично зникла з публічного простору, припинивши концертну діяльність. За словами Сергія Лаврова, співачка нещодавно відмовилася від шаленого гонорару через принцип.
Також поп-зірці Брітні Спірс офіційно висунули кримінальні звинувачення. На судовому засіданні, яке відбудеться в понеділок, 4 травня, артистці можуть запропонувати визнати провину в небезпечному водінні в нетверезому стані. Зараз співачка проходить лікування від залежності.
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
