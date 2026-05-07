"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

Христина Трохимчук
7 травня 2026, 14:26
Любові Колесникової не стало у віці 75 років.
Любов Колесникова померла / колаж: Главред, фото: facebook.com, Оксана Тунік-Фріз

Ви дізнаєтеся:

  • Померла Любов Колесникова
  • Причина смерті актриси

Шанувальники серіалу "Спіймати Кайдаша" отримали трагічну звістку. У віці 75 років померла актриса Любов Колесникова, повідомила у Facebook Оксана Тунік-Фріз.

За словами художнього керівника Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру, знаменитість пішла з життя після боротьби з тривалою хворобою. Про Колесникову до останньої миті дбали колеги та лікарі.

Любов Колесникова — Спіймати Кайдаша / фото: facebook.com, Оксана Тунік-Фріз

"Любов Степанівна боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу", — написала Оксана Тунік-Фріз.

Діагноз артистки не розкривається, але на початку року для неї був організований збір коштів на термінову операцію з відновлення зору. Любов Колесникова практично нічого не бачила, і хірургічне втручання було її єдиним шансом повернутися до нормального життя.

Любов Колесникова — серіали / фото: facebook.com, Оксана Тунік-Фріз

Любов Колесникова — біографія

Любов Колесникова — видатна українська актриса родом із Житомирської області. Артистка розпочала свою театральну кар'єру у віці 13 років і втілила на сцені понад 100 ролей. Справжню всенародну любов і впізнаваність їй принесла майстерно втілена роль баби Палажки в популярному серіалі "Спіймати Кайдаша".

Раніше Главред повідомляв, що Анджеліна Джолі здобула значну перемогу в судовому протистоянні з Бредом Піттом. Суд відхилив вимогу захисту актора надати особисте листування Джолі у справі про їхню спільну виноробню.

Також Вікторія Білан-Ращук розкрила шокуючі подробиці зради свого чоловіка, актора та військового Володимира Ращука. За словами Вікторії, чоловік почав зраджувати їй у найвразливіший для неї період вагітності — після процедури ЕКЗ.

Про серіал: Спіймати Кайдаша

"Спіймати Кайдаша" — український 12-серійний телесеріал 2020 року. Стрічку створила компанія "ПроКіно" для телеканалу СТБ. Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту — Наталія Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечуя-Левицького "Сім'я Кайдаша".

Прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі "СТБ". Незважаючи на шалений успіх серіалу, Наталія Ворожбит неодноразово зазначала, що не планує створювати другий сезон.

