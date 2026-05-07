"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

Ви дізнаєтеся:
- Померла Любов Колесникова
- Причина смерті актриси
Шанувальники серіалу "Спіймати Кайдаша" отримали трагічну звістку. У віці 75 років померла актриса Любов Колесникова, повідомила у Facebook Оксана Тунік-Фріз.
За словами художнього керівника Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру, знаменитість пішла з життя після боротьби з тривалою хворобою. Про Колесникову до останньої миті дбали колеги та лікарі.
"Любов Степанівна боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу", — написала Оксана Тунік-Фріз.
Діагноз артистки не розкривається, але на початку року для неї був організований збір коштів на термінову операцію з відновлення зору. Любов Колесникова практично нічого не бачила, і хірургічне втручання було її єдиним шансом повернутися до нормального життя.
Любов Колесникова — біографія
Любов Колесникова — видатна українська актриса родом із Житомирської області. Артистка розпочала свою театральну кар'єру у віці 13 років і втілила на сцені понад 100 ролей. Справжню всенародну любов і впізнаваність їй принесла майстерно втілена роль баби Палажки в популярному серіалі "Спіймати Кайдаша".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Анджеліна Джолі здобула значну перемогу в судовому протистоянні з Бредом Піттом. Суд відхилив вимогу захисту актора надати особисте листування Джолі у справі про їхню спільну виноробню.
Також Вікторія Білан-Ращук розкрила шокуючі подробиці зради свого чоловіка, актора та військового Володимира Ращука. За словами Вікторії, чоловік почав зраджувати їй у найвразливіший для неї період вагітності — після процедури ЕКЗ.
Вас може зацікавити:
- "Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в коханні до Достоєвського та Толстого
- "Причетна до політики": відома співачка розкрила роль Повалій для Кремля
- "Пишаюся": Грубіч показав перші кадри сина-воїна з протезом
Про серіал: Спіймати Кайдаша
"Спіймати Кайдаша" — український 12-серійний телесеріал 2020 року. Стрічку створила компанія "ПроКіно" для телеканалу СТБ. Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту — Наталія Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечуя-Левицького "Сім'я Кайдаша".
Прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі "СТБ". Незважаючи на шалений успіх серіалу, Наталія Ворожбит неодноразово зазначала, що не планує створювати другий сезон.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред