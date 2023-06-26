"Валерія лікувала від гикавки": продюсер Пригожин "виповз" після заколоту однофамільця

Продюсер-путініст опублікував скріншоти постів і повідомлень, в яких згадували його з дружиною через збройного заколоту в РФ, влаштованого його однофамільцем.

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Йосип Пригожин оцінив заколот, який в РФ влаштував Євген Пригожин, / колаж Главред, фотографія УНІАН і скріншот

Продюсер-путініст і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин вийшов на зв'язок c фоловерами ‒ вперше після збройного заколоту в країні-агресора Росії, який влаштував його однофамілець (ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин).

Справа в тому, що росіяни, які в масі своїй мають туманне поняття про політику, вирішили ‒ на Москву з військами йшов саме продюсер-путініст і чоловік співачки Валерії.

Продюсер опублікував скріншоти постів і повідомлень, в яких згадували його з дружиною. Він пожартував, ніби гикав протягом усього дня.

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"Ну і день видався. З мене вистачить! Беру прізвище дружини [Перфілова ‒ Главред] ",- написав Пригожин в Instagram.

До слова, Пригожин, як і велика частина артистів-путіністів, під час заколоту свого однофамільця відмовчувався і насолоджувався відпочивав в ОАЕ.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СЗР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

За даними росЗМІ, станом на ранок понеділка, 26 червня, кримінальна справа про організацію збройного заколоту (стаття 279 КК країни-агресора РФ), головним фігурантом якого став ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ.

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