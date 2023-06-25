"Це все ппошник": Пригожин відповів за вбивство російських льотчиків

Під час "походу" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина найманці успішно били по російській авіації.
Військова кореспондентка і пропагандистка "Першого каналу" РФ Ірина Куксенкова повідомила, що за оновленими даними під Воронежем "Вагнер" під час бунту збили не Іл-18, а Іл-22, на борту якого знаходилися 10 осіб — всі вони загинули.
"Коли Пригожина вже в штабі запитали навіщо, адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції, він сказав - а дурень ппошник в колоні все, що злітає збивав", — обурилася пропагандистка.
За її словами, ватажок "вагнерівців" нібито погодився виплатити 50 мільйонів компенсації рідним загиблих льотчиків.
Скільки літаків РФ знищили "Вагнера"
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 25 червня в ефірі телемарафону повідомив, що всього було знищено сім літаків і вертольотів.
За словами Ігната, в цілому найманці знищили:
- літак;
- два бойові вертольоти;
- чотири транспортні літаки.
Як зазначив спікер Повітряних сил, "вагнерівці" розуміли, що авіація Росії може розбити їх колони швидко і ефективно.
"Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі. Авіація сьогодні, тим більше така як у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко", - зазначив Ігнат.
"Похід" Пригожина на Москву
23 червня напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.
24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.
Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".
Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.
Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.
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