"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

За словами Наєва, зараз не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника.

https://glavred.net/ukraine/eto-budet-samoubiystvo-v-vsu-otreagirovali-o-vozmozhnom-napadenii-vagnerovcev-iz-belarusi-10480732.html Посилання скопійоване

Сергій Наєв про можливе вторгнення "вагнерівців" з Білорусі / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ, КОС

Сьогодні, 25 червня, командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив що на півночі України не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника, а якщо ворог спробує перетнути кордон з півночі, це буде для нього самогубством.

"Хочу всіх запевнити, що ситуація в Північній операційній зоні залишається стабільною і контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ", - відповів Наєв на заяву про можливу участь ПВК "Вагнер" у нападі на територію України з боку Білорусі, передає Military Media Center.

За його словами, зараз не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника.

відео дня

"Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", - зазначив Наєв.

Можливе вторгнення ПВК "Вагнер" з боку Білорусі

25 червня колишній глава Генштабу Великобританії, генерал Річард Даннатт заявив, що Україна повинна остерігатися можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним, який після спроби заколоту нібито виїхав до Білорусі.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Прес-служба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Читайте також: