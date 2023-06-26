Кримінальну справу на Пригожина за заколот ще не закрили - росЗМІ

Станом на ранок понеділка, 26 червня, кримінальна справа про організацію збройного заколоту (статися 279 КК країни-агресора РФ), головним фігурантом якого став ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Комерсант".
Порушено воно було 23 червня, а про майбутнє припинення кримінального переслідування Пригожина було оголошено після переговорів з ним білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Військовий заколот Пригожина в РФ
Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".
Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.
Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.
Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".
Пресслужба білоруського диктатора, у свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.
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