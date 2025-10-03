У житті Кіта Урбана знайшли нову жінку, від Ніколь Кідман він може отримати мільйони

Чоловік Ніколь Кідман зможе отримати при розлученні мільйони доларів за тверезе життя

У житті Кіта Урбана знайшли нову жінку / колаж: Главред, фото: instagram.com/maggie_baugh, instagram.com/keithurban, instagram.com/nicolekidman

Коротко:

Ніколь Кідман не заперечує, що у Кіта Урбана може бути інша жінка

Кіт Урбан може отримати понад 10 млн дол при розлученні з Кідман

Кантрі-співачка і гітаристка Меггі Бо з гурту американського співака Кіта Урбана опинилася в центрі уваги на тлі новин про його розрив із Ніколь Кідман .

Як пише Fox News, усе почалося з відео, на якому Урбан під час виконання пісні "The Fighter" змінює рядок, присвячений колись Кідман, на слова: "Maggie, I'll be your guitar player". Ролик опублікувала сама 25-річна артистка, підписавши його так: "Він щойно сказав це?".

Попри те, що співак часто імпровізує під час концертів, після цього у ЗМІ та серед фанатів почали ширитися чутки про можливий новий роман. Батько музикантки Чак Бо в коментарі Daily Mail зазначив, що його доньку та Урбана пов'язує виключно професійна співпраця. Інсайдер розповів TMZ, що Ніколь Кідман не заперечує можливості роману з іншим.

"Усі ознаки вказують на те, що Кіт з іншою жінкою. Скажімо так, Ніколь цього не заперечує, але вона все одно шокована цим", - ідеться в повідомленні.

Журналісти повідомляють, що Меггі почала писати пісні ще в 13 років, у 18 переїхала до Нешвілла. У 2017 році випустила свій дебютний альбом "Catch Me". У 2023 році випустила альбом "Dear Me" і в 2025 працює над ще одним. Співачка також здобула популярність завдяки TikTok-серіям "Finish the Lick". Наразі вона виступає в турі Урбана "High and Alive World Tour".

Тим часом Кіт Урбан може отримати понад 10 мільйонів доларів при розлученні з Ніколь Кідман завдяки одному пункту шлюбного договору. Про це пише RadarOnline.

За даними видання, у договорі подружжя зазначено, що Урбан не отримає компенсації при розлученні, якщо причиною розпаду шлюбу стане його алкоголізм або вживання заборонених речовин. Однак в іншому разі артист може претендувати на 600 тисяч доларів за кожен рік тверезості. Уточнюється, що Кідман і Урбан прожили в шлюбі 19 років, тому після розставання музикант може отримати понад 10 мільйонів.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана:

Знаменита голлівудська актриса Ніколь Кідман розлучається з чоловіком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу. Пара вже живе окремо з початку літа. Подейкують, що кантрі-співак придбав нове житло в Нешвіллі, де й живе зараз.

Регулюватимуть зірки опіку над їхніми двома спільними доньками - 17-річною Сандей Роуз і 14-річною Фейт Маргарет. Передбачається, що дівчатка житимуть 306 днів із мамою і 59 - із татом. Рішення, які стосуються їхньої долі та благополуччя, батьки зобов'язуються ухвалювати спільно.

Про персону: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

