Николь Кидман показала свою 14-ти летнюю дочь

Коротко:
- Як зараз виглядає Ніколь Кідман
- Що відомо про доньку актриси
До голівудської акторки Ніколь Кідман приєдналася її донька Фейт у новій, мрійливій рекламній кампанії.
Як пише Page Six, у короткометражному фільмі Кідман постала в декількох неземних образах, що втілюють "сяйво", включно з чорним шовковим костюмом з блузкою з бантом, чорною асиметричною сукнею з одним рукавом і чорною сукнею з сітчастою накидкою.
У якийсь момент вона обійняла 14-річну доньку Фейт, також вдягнену в класичний чорний колір, для короткого, але ніжного моменту матері та доньки.
58-річна акторка продемонструвала кожен з елегантних образів, стоячи перед екраном, що зображає квітку, що розпускається, і хмари, що пливуть пейзажем, споглядаючи пісочний годинник, читаючи сценарій і граціозно відкидаючись назад.
У чорно-білому відео, випущеному в четвер, був використаний кавер на культову пісню Етти Джеймс про кохання "At Last".
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Голлівуд - останні новини:
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Про персону: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
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