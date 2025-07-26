Николь Кидман показала свою 14-ти летнюю дочь

Мама з донькою знялися в ніжному відео в чорно-білому кольорі.

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Ніколь Кідман у чудовій формі і в неї доросла красуня-дочка / Колаж Главред, фото Instagram/nicolekidman

Коротко:

Як зараз виглядає Ніколь Кідман

Що відомо про доньку актриси

До голівудської акторки Ніколь Кідман приєдналася її донька Фейт у новій, мрійливій рекламній кампанії.

Як пише Page Six, у короткометражному фільмі Кідман постала в декількох неземних образах, що втілюють "сяйво", включно з чорним шовковим костюмом з блузкою з бантом, чорною асиметричною сукнею з одним рукавом і чорною сукнею з сітчастою накидкою.

відео дня

У якийсь момент вона обійняла 14-річну доньку Фейт, також вдягнену в класичний чорний колір, для короткого, але ніжного моменту матері та доньки.

58-річна акторка продемонструвала кожен з елегантних образів, стоячи перед екраном, що зображає квітку, що розпускається, і хмари, що пливуть пейзажем, споглядаючи пісочний годинник, читаючи сценарій і граціозно відкидаючись назад.

Ніколь Кідман із донькою знялася в красивому відео / Скриншот відео

У чорно-білому відео, випущеному в четвер, був використаний кавер на культову пісню Етти Джеймс про кохання "At Last".

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Про персону: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

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