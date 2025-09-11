Рус
Дружина хворого Брюса Вілліса шокувала рішенням про шлюб - деталі

Христина Трохимчук
11 вересня 2025, 10:31
56
Дружині Брюса Вілліса довелося прийняти важке рішення з приводу чоловіка.
Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Шлюб Брюса Вілліса та Емми Гемінг під загрозою розлучення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому дружина Брюса Вілліса хотіла розлучитися з актором
  • Що врятувало їхній шлюб

Дружина голлівудського актора і зірки "Міцного горішка" Брюса Вілліса, якому діагностували важку деменцію, розповіла про бажання розлучитися з актором. Над цим рішенням Емма Гемінг роздумувала ще до виявлення діагнозу актора, повідомляє Vanity Fair.

За словами Гемінг, шлюб з актором руйнувався на очах, і вона не могла зрозуміти, що саме пішло не за планом.

"Здавалося, що шлюб руйнується. Я просто не могла зрозуміти, що було не в порядку. Але він був уже не тією людиною, за яку я виходила заміж", - з жахом зізналася дружина Вілліса.

Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Брюс Вілліс та Емма Гемінг - важка хвороба змінила поведінку актора / фото: ua.depositphotos.com

Емма розповіла, що це був найскладніший період у її житті і повертатися до спогадів про нього немає жодного бажання.

"Зараз мені важко повертатися в той період нашого життя. Але навіть багато наших працівників згадують, як було важко", - розповіла Гемінг.

Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Брюс Вілліс, Емма Гемінг - актор страждає від деменції / фото: ua.depositphotos.com

Важкий діагноз Брюса Вілліса пояснив багато дивацтв, які турбували дружину. Незважаючи на труднощі, вона прийняла рішення залишитися і підтримати його в найскладніший період.

Брюс Вілліс - хвороба

Брюс Вілліс бореться з важким захворюванням - фронтотемпоральною деменцією, підтипом якої є первинна прогресуюча афазія. Ця хвороба поступово позбавляє актора здатності говорити і розуміти мову, серйозно ускладнюючи його життя і спілкування з близькими.

Раніше Главред повідомляв, що сім'я голлівудського актора Брюса Вілліса прийняла рішення переселити його в окремий будинок. Зірка, яка страждає від невиліковної хвороби, тепер перебуває під цілодобовим наглядом персоналу. За словами дружини, це необхідно для безпеки актора і зручності його близьких.

ЗМІ також розповіли, як Брюс Вілліс почувається після переїзду. Дружина Емма Гемінг зізналася, що в спокійній атмосфері йому стало значно легше справлятися з діагнозом. Крім того, таке рішення зробило життя комфортнішим і для маленьких дітей актора.

Про персону: Брюс Вілліс

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Брюс Вілліс новини шоу бізнесу
