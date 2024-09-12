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"Годину з 10-сантиметровою голкою в оці": відома акторка перенесла операцію

Анна Підгорна
12 вересня 2024, 15:46
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Любава Грєшнова поділилася моторошними подробицями хірургічної маніпуляції.
Любава Грєшнова
Любава Грєшнова новини - Любаві Грєшновій зробили операцію на оці / колаж: Главред, фото: instagram.com/lubavagreshnova

Українська акторка, зірка фільмів "Дім для двох", "Вогні великого міста", "Трубач" та ін., Любава Грєшнова потрапила в лікарню, де їй провели хірургічну операцію. І хоч втручання виявилося незначним, воно сильно вразило артистку.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що під час процедури просиділа цілу годину з 10-сантиметровою голкою в оці. Відчуття при цьому, як нескладно здогадатися, були для Грєшнової не найприємнішими.

"Три дні тому я пережила невелике хірургічне втручання. В моє око встромили 10-сантиметрову голку... Зараз все добре, але... Враховуючи неприємність, м'яко кажучи, процедури. Та уявіть, як мені було страшно, враховуючи те, що я - актриса, і очі - мій основний робочий інструмент. Гумор в тому, що ця маніпуляція тривала годину. Годину з 10-сантиметровою голкою в оці!" - не стримала емоції артистка.

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Утім, злегка заспокоївшись, Любава Грєшнова нагадала підписникам про важливість правил особистої гігієни та турботи про своє здоров'я. При цьому подробиці події, яка привела її в лікарню, вона розкривати не стала.

Любава Грєшнова
Любава Грєшнова новини - Любаві Грєшновій зробили операцію на оці / колаж: Главред, фото: instagram.com/lubavagreshnova

Хто така Любава Грєшнова?

Любава Грєшнова - українська акторка кіно і театру, телеведуча. Зіграла понад 70 ролей. Має волонтерське посвідчення. У квітні 2022 року Любава разом із чоловіком самотужки створила перші в Європі україномовні благодійні вистави для дітей і дорослих, метою яких є поширення української культури та ідентичності в інших країнах, повідомляє Вікіпедія.

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