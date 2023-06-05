Дві клінічні смерті: українська акторка розповіла про проблеми зі здоров'ям

Любава Грєшнова вперше поділилася своєю історією, яка могла обернутися для неї трагедією.

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Любава Грєшнова розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям у студентські роки / колаж: Главред, фото : instagram.com/lubavagreshnova

Українська акторка, зірка фільмів "Будинок для двох", "Вогні великого міста", "Трубач" та ін., перша ведуча проєкту "Зважені та щасливі" Любава Грєшнова вперше розповіла, яку титанічну працю над своїм здоров'ям вона залишала за кадром популярного кіно і серіалів.

В інтерв'ю для Аліни Доротюк артистка зізналася, що довгий час ставилася до свого організму досить зневажливо - виснажувала різними дієтами і намагалася ігнорувати тривожні дзвіночки на догоду кінокар'єрі.

Так тривало до тих пір, поки її тіло не сказало: "Досить!". Грєшнова розповіла, що до своїх 34 років вона вже перенесла ряд станів, після яких залишатися байдужою до свого здоров'я не тільки неможливо, але і вкрай небезпечно.

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"У мене були дві клінічні смерті та один анафілактичний шок. Якось так збігалися обставини, що я не дуже себе берегла. Багато працювала. Ще постійно худла. Був момент, коли я просто втратила свідомість. Ще був момент, коли в мене була алергія і мені щось не те вкололи у студентській поліклініці. Ще довго не могла вилікувати меніск", - розповідає акторка.

Також вона зізнається: після народження сина ледь не закінчила акторську кар'єру. Під час вагітності Любава Грєшнова набрала цілих 40 кілограм, які їй вперто не вдавалося скинути. Нові параметри категорично її не влаштовували, і вона погано собі уявляла, як буде працювати з ними в кадрі або на сцені.

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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