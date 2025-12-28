"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

Анатолій Анатоліч знайомий з обранцем співачки особисто.

Світлана Лобода чоловік - Анатолій Анатоліч розповів про її коханого / колаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial, instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч і Світлана Лобода - куми

Шоумен розповів, що співачка зараз заміжня

Український ведучий Анатолій Анатоліч є кумом Світлани Лободи - співачка хрестила одну з доньок шоумена. Під час війни куми підтримують зв'язок.

У нещодавній бесіді з Люкс ФМ Анатоліч розкрив справжню таємницю - Лобода заміжня. Її обранець - дорослий заможний чоловік. Ведучий знайомий із ним особисто, і коханий Світлани здався йому хорошою людиною.

"Я знав коханих Світлани Сергіївни. Парочку. Небагато їх було, насправді. (Зараз) у неї чоловік – усе добре. Заможний. Хороший, дорослий. Ми познайомилися, до речі. Ми бачилися пару разів тільки з ним. Мені подобається смак у Світлани на чоловіків", - зазначив кум Світлани Лободи. Він також побажав їй стати втретє матір'ю.

Світлана Лобода чоловік - Анатолій Анатоліч розповів про її коханого / Скриншот YouTube

Світлана Лобода - особисте життя

Світлана Лобода приховує своє особисте життя. Відомо, що вона перебувала у фактичному шлюбі з Андрієм Царем, від якого навесні 2011 року народила доньку Євангеліну. У 2018 році співачка народила другу дитину, доньку Тільду, проте особа батька дівчинки досі залишається невідомою.

Світлана Лобода чоловік - Анатолій Анатоліч розповів про її коханого / фото: t.me/lobodaofficial

Про особу: Світлана Лобода Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" тощо.

