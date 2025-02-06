"Його не можна стабілізувати": Оззі Осборн перестав ходити

Дружина Оззі Осборна повідомила тривожні новини про здоров'я кумира мільйонів.

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Оззі Осборн не може ходити / Колаж Главред, фото Instagram/ozzyosbourne

Коротко:

Що трапилося з Оззі Осборном

Що він сам говорить про свій стан

Вокаліст рок-гурту Black Sabbath Оззі Осборн більше не може ходити.

Про це виданню The Sun розповіла Шерон Осборн, дружина музиканта, який страждає на хворобу Паркінсона.

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Вона також оголосила про те, що 5 липня Black Sabbath зіграє свій перший за 20 років концерт в оригінальному складі. За її словами, для її чоловіка цей виступ буде останнім.

В ексклюзивному інтерв'ю Хоуеллу з Bizarre Шерон сказала: "Він дуже радий повернутися і дуже емоційно ставиться до цього.

"Хвороба Паркінсона - прогресуюче захворювання. Його не можна стабілізувати. Воно вражає різні частини тіла, і це зачепило його ноги. "Але його голос такий самий гарний, як і завжди", - додала вона.

76-річний Оззі, який має повернутися до Великої Британії наступного місяця, також розповів про свій стан на своєму радіошоу Sirius XM у США. Він сказав: "Я дожив до 2025 року. Я не можу ходити, але знаєте, про що я думав у свята? Незважаючи на всі мої скарги, я все ще живий".

"Я можу скаржитися, що не можу ходити, але я дивлюся вперед і бачу людей, які не зробили й половини того, що я зробив, і не досягли успіху".

Зазначимо, що Black Sabbath продали понад 75 мільйонів записів з моменту свого заснування 1968 року, тоді як Оззі також випустив 13 сольних альбомів.

Це ускладнить вибір сет-листа їхніх хітів, серед яких Paranoid, War Pigs і The Wizard - найвідоміші. Але грати свої мелодії будуть не тільки вони.

Цього дня також виступлять такі зірки, як Слеш і Дафф Маккаган з Guns N' Roses, а також зірки таких гуртів, як Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins і Korn.

Крім того, вперше за 20 років на концерті збереться оригінальний склад Black Sabbath - Оззі, Тоні, бас-гітарист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд.

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Black Sabbath Black Sabbath було засновано 1968 року. Гурт стояв біля витоків хеві-металу на початку 1970-х років із хітами War Pigs, Paranoid і Iron Man. У формуванні жанру брали участь й інші колективи - Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep і низка інших відомих команд, проте саме Black Sabbath перші заграли класичний хеві-метал, справивши на цей напрямок безумовний вплив. З 1995 року гурт не випускає нових альбомів і збирається в оригінальному складі лише для окремих концертів. Більшість учасників займаються сольною діяльністю. З 1970 по 2000 рік Black Sabbath продали близько 100 млн копій своїх альбомів. До 2012 року загальний тираж альбомів Black Sabbath наблизився до 70 млн. На сайті Зали слави рок-н-ролу зазначено: "Дивно, але Black Sabbath випустили чотири альбоми, що визначають музичні жанри, за дворічний період, водночас гастролюючи в безперервному ритмі".

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