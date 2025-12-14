У Києві обрали Міс Україна-2025: дівчина поїде на світовий конкурс краси

18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону Міс Україна-2025.

У Києві обрали Міс Україна-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_official

Коротко:

Валерія Лісовська змагалася за корону з 17 іншими фіналістками

Фінал конкурсі відбувся в Києві

У фіналі конкурсу Міс Україна-2025 перемогла 18-річна студентка з Одеси Валерія Лісовська. Вона навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Валерія змагалася за корону з 17 іншими фіналістками, а сам фінал відбувся в Києві.

Софія Орел отримала титул Міс Земля. Друга віце-міс - Марія Калініченко, а віце-міс Україна-2025 - Ольга Дмитрієвська.

Ведучими конкурсу були Тимур Мірошниченко та Даша Квіткова. Для глядачів виступили Джамала, TAYANNA, Злата Огнєвіч і TVORCHI.

Нова Міс Україна володіє французькою та англійською мовами, займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, проходила курси журналістики.

Саме Валерія Лісовська представить Україну на конкурсі "Міс Світу" у 2026 році.

Що відомо про конкурс Міс Україна Міс Україна - щорічний національний конкурс краси, який був заснований 1991 року. Переможниця Міс Україна представляє країну на міжнародних конкурсах краси, наприклад Miss World, Miss Earth, Miss International. На сайті Міс Україна зазначено, що конкурс краси співпрацює з різними благодійними організаціями та всеукраїнськими проєктами, спрямованими на підтримку жінок і дітей, які потребують допомоги внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Призовий фонд переможниць, а також донати від інших учасниць конкурсу будуть використані на їхні потреби.

