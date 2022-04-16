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"Рятуйте свої душі": Філіпа Кіркорова "розтерзали" в мережі, за те що "вписався" за Медведчука

16 квітня 2022, 00:37

Артист пожалів Марченко і "заспівав" про людські цінності.

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Філіп Кіркоров підтримав Медведчука / instagram.com/fkirkorov

Російський співак Філіп Кіркоров зберігав мовчання про війну в Україні. Він ретельно обходив цю тему стороною, не висловлювався "за" або "проти". Раніше він гаряче підтримував путіна, є близьким другом баскова і хрещеним батьком дочки Ані Лорак.

Не зворушили короля російської поп-музики ані жхливі вбивства та зґвалтування мирних жителів у Бучі, ані теракт у Краматорську. Заговорив Кіркоров, лише коли СБУ затримали кума Путіна Віктора Медведчука. Та заговорив так, що краще б продовжував зберігати мовчання.

"Я підтримую мою подругу Оксану Марченко в її міжнародній діяльності проти тортур і насильства, від якої сьогодні залежить життя і свобода політв'язнів, а в останні дні і життя мого старшого друга (Медведчука - прим. редактора)", - написав співак на своїй сторінці в Instagram.

Він довго філософствува про справедливість, людяність, вищі цінності, яких, очевидно, на його думку, не заслуговують ні вільні журналісти в росії, які зараз піддаються гонінням, ні мирний народ України, який страждає від шалених амбіцій кремля.

Кіркоров звернувся до європейських політиків з проханням про справедливість для Віктора Медведчука: "Людина. Людське ставлення.. Для мене - це вища і непохитна цінність, риса, вимога. Тортури, фізичні та моральні приниження - неприйнятні. Незалежно від позиції або контексту дня. Ніхто не може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим - ніколи! Не потрібно бути слідчим, фахівцем, щоб за одними тільки знімками зрозуміти, що відбувається і коїться з Віктором Медведчуком - незгодним політиком, депутатом з недоторканністю, гарантованою законами самої ж України".

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У коментарях артисту нагадали, що його мовчазне схвалення політики путіна, яка допускає винищення цілого народу, а також методичне знищення свободи слова в його країні, не дають йому ніякого права так вільно розкидатися роздумами і закликами до справедливості:

"Таааак, мовчав , мовчав і виступив... саме ця ситуація так вас обурила?! Браво, можна позаздрити вашій гуманістичній позиції".

"Серйозно?!!! Ви будете просити справедливого суду?! Саме зараз і саме для цієї людини ?!"

"Дуже поважала Вашу мовчазну позицію. Сумно, Філіп Бедросович".

"Ооо, прокинувся через 2 місяці. Про тортури звичайних городян він щось тут не писав. Мовчання - золото!"

"Філіп! Ти до цього мовчав мовчав і краще б продовжував це робити. Тебе тільки це обурило з усього жаху що відбувається?"

"А де ж була Оксана Марченко, коли 51 день вбивали людей і дітей України? мені соромно за вас! соромно, що ви знайшли в собі сміливість захистити бабло!!! простих людей ви б так не захищали,а тут...ясна річ. ницість. боягузтво. ваша слабкість".

"Що ж Ви, Філіп, мовчали коли вбили Нємцова, посадили Навального? Демократ [неценз.]"

"Дорогий Філіп, запрошуємо до Харкова, зараз той час, що треба !!!!!! За 50 днів не розібралися ще що до чого ????"

"Врятуйте себе. Ви впали на таке дно, написавши цей пост. Рятуйте свої душі, може там є щось людське...нехай і в стразах".

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Затримання Віктора Медведчука

Президент Володимир Зеленський 12 квітня зробив заяву про те, що Служба безпеки України провела спецоперацію, в рамках якої був затриманий керівник політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук. Його підозрюють у державній зраді. Він також є кумом глави РФ Володимира Путіна.

В СБУ підтвердили затримання Медведчука. Глава спецслужби Іван Баканов сказав, що буде проводитися серйозна робота з людьми, які працюють на країну-агресора.

Спікер Банкової Олексій Арестович уточнив, що Медведчука пов'язали в ході спецоперації, проте не в Києві.

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що Медведчук був затриманий на західному кордоні України. Він намагався втекти з країни. При цьому Данилов не спростував відомості журналістів, згідно з якими операція була проведена на кордоні з Угорщиною. За словами чиновника, Медведчук сам спеціально переодягнувся у форму військового ЗСУ.

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