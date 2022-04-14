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Затримання нардепа Медведчука: подробиці РНБО

14 квітня 2022, 20:15

Данілов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше.

Віктор Медведчук
Подробиці затримання Медведчука повідали в РНБО / фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука затримали на західному кордоні України.

Політика-втікача не переодягали у військовий камуфляж, уточнив чиновник у інтерв'ю для BBC.

"Взагалі-то він (Медведчук - ред.) хотів потрапити в Росію, але (затримання - ред.) було на західному кордоні", - сказав Данілов, коментуючи затримання лідера-втікача ОПЗЖ.

На уточнююче запитання журналіста про те, що Медведчука затримали на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО відповів: "Ви знаєте більше від нас".

Данилов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше. Він додав, що українські силові структури - не піар-агентства і якщо щось відбувається, то відразу доповідають суспільству.

Секретар РНБО уточнив, що Медведчук спеціально переодягнувся у військову форму, щоб перетнути український кордон.

"Ніхто його не одягав, це був його одяг", - заявив Данілов.

Затримання Медведчука

Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.

Сама ж Марченко поспішно поїхала з України в Білорусь. Її автомобіль зафіксували на українському кордоні під час виїзду в п'ятницю, 18 лютого, близько 19:00.

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затриманий Віктор Медведчук новини України ОПЗЖ
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