Де затримали Медведчука: Арестович розповів про спецоперацію

Медведчук / скріншот

Нардеп від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук був затриманий не в Києві.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович російському правозахиснику Марку Фейгіну, СБУ розшукала і "взяла" кума Володимира Путіна за розпорядженням президента України Володимира Зеленського.

"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла", - повідомив Арестович.

За його словами, ймовірно, Медведчук намагався організувати свою втечу, заплативши комусь великі гроші.

"Раз втік, значить, допомогли втекти або зумів обдурити... Ми ці подробиці дізнаємося, він зараз дуже багато цікавих подробиць розповість", - зазначив радник глави ОП.

Арестович підкреслив, що Медведчук – "дуже цінний ресурс", який може розкрити деталі того, як РФ готувалася до повномасштабної війни проти України і хто створював проросійські настрої в нашій країні.

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Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

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