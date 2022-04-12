Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до Європи

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні, скасувала всі заплановані концерти в Росії.

Як повідомляє офіційний сайт співачки, в 2022 році вона планує виступити в Німеччині та Чехії.

"Одна з найбільш затребуваних співачок сучасності – Ані Лорак - відправляється в довгоочікуваний концертний тур!", - йдеться в повідомленні.

Програма називається the BEST і її гастролі почнуться 21 жовтня і триватимуть до 3 листопада. Вона виступить у Празі (Чехія), а також у німецьких містах Гамбурзі, Лемго, Оффенбах, Альтеттінге та інших. Вартість квитка - від 35 до 149 євро.

Раніше Ані Лорак планувала виступити в Санкт-Петербурзі 2 березня. До кінця березня у артистки були заплановані концерти в російських містах Воронеж, Ростов, Сочі. 28 квітня в Москві і 26 червня в Санкт-Петербурзі вона теж повинна була виступити. Згодом Лорак всі заходи скасувала.

Однак не тільки в Росії артистка відмовилася виступати, але і в Україні, адже на травень у неї були заплановані концерти в Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

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Як раніше повідомляли, українська співачка Марія Яремчук висловилася про мовчання опальної Ані Лорак про війну в Україні. За словами артистки, для неї це стало розчаруванням.

Раніше українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Лорак і Лободі закидають, що вони довгий час будували кар'єру в Росії, через що, очевидно, стали забувати своє українське коріння. Їх бездіяльність прирівнюють до прямого сприяння країни-агресора.

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