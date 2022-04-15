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Оксана Марченко втекла до Москви і поскаржилася пропагандистам на затримання Медведчука в Україні

15 квітня 2022, 14:21

Згідно з версією Марченко, затримання Медведчука і його втеча нібито "сфабриковані".

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Оксана Марченко заявила, що вона не знає, де конкретно знаходиться Медведчук / Скріншот

Українська телеведуча Оксана Марченко, яка є дружиною затриманого і підозрюваного в державній зраді та роботі на Росію політика Віктора Медведчука, у Москві дала пресконференцію російським пропагандистам. Вона поскаржилася їм на Україну, погрози на свою адресу і сказала, що Медведчук, мовляв, нікуди не збігав, а його затримання нібито "сфабриковано".

Телеведуча, яка знаходиться в столиці країни-агресора, звідки йдуть накази про бомбардування України, заявила про погрози. Вона поскаржилася пропагандистам, що президент Зеленський "не реагує" на її звернення з приводу "невинності" Медведчука і сказала, що їй погрожують.

читайте такожКоштовності не влізли в два авто: Оксана Марченко вивезла за кордон все найцінніше - ДБРТакож вона заявила, що не знає, де конкретно знаходиться Медведчук.

"Судячи з фото, його допитують і катують", - вважає Марченко.

Крім того, дружина Медведчука стверджує, що сам Медведчук нібито нікуди не втік, а його затримання і втеча нібито "зрежисовані".

Що сказала Марченко

  • Поскаржилася на погрози
  • Не знає, де чоловік - "судячи з фото, його допитують і катують"
  • Зеленський "не реагує" на її звернення
  • "Медведчук нікуди не втік. Його втеча і затримання — сфабриковані"
  • До Ердогана звернулася тому, що він "єдиний незалежний політик у Європі".

Затримання Віктора Медведчука

Президент Володимир Зеленський 12 квітня зробив заяву про те, що Служба безпеки України провела спецоперацію, в рамках якої був затриманий керівник політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук. Його підозрюють у державній зраді. Він також є кумом глави РФ Володимира Путіна.

В СБУ підтвердили затримання Медведчука. Глава спецслужби Іван Баканов сказав, що проводитиметься серйозна робота з людьми, які працюють на країну-агресорку.

Спікер Банкової Олексій Арестович уточнив, що Медведчука пов'язали під час спецоперації, проте не у Києві.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Медведчук був затриманий на західному кордоні України. Він намагався втекти з країни. При цьому Данілов не спростував відомості журналістів, згідно з якими операцію було проведено на кордоні з Угорщиною. За словами чиновника, Медведчук сам спеціально переодягнувся у форму військового ЗСУ.

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