Допомагає молодість: Катерина Остапчук розповіла, як переживає ночі обстрілів

Блогерка Катерина Остапчук поділилася секретами своєї краси і розповіла, як справляється з наслідками тривоги вранці.

https://glavred.net/starnews/pomogaet-molodost-katerina-ostapchuk-rasskazala-kak-perenosit-nochi-obstrelov-10721909.html Посилання скопійоване

Катерина Остапчук розповіла, як проживає обстріли з маленьким сином / Колаж Главред, фото Instagram/ostapchukkaterynaa

В ніч на 6 грудня, терористична Росія у своєму підлому стилі атакувала українські міста.

Українці знову зіткнулися зі страхом і жахом, слухаючи канонаду за своїми вікнами і гадаючи, куди цього разу прилетить ворожий снаряд.

А потім зійшло сонце і під подушками українських дітлахів з'явилися солодощі та подарунки до Дня Святого Миколая, адже дитинство та родинні українські традиції ніхто не скасує. Навіть підлий сусід.

відео дня

Українські батьки вкотре проживаючи жахіття війни, все одно залишаються мамами і татами для своїх дітей.

Главред вирішив розпитати зіркових мам, звідки вони беруть сили на те, щоб щоразу починати новий день після страшної ночі. Не просто починати, а їхати на зйомки, знімати ролики та інтеграції, наносити макіяж, посміхатися своєму маленькому щастю і жити це непросте, в умовах війни, життя. Крім того, ми поцікавилися, яка "рутина" під час повітряної тривоги і як зіркові батьки захищають своїх дітей.

Ми дізналися, що саме робить блогер і дружина українського телеведучого Катерина Остапчук.

За словами Катерини, рутина під час нічних обстрілів залежить від Тимофія (син Каті та Володимира - авт.): спить він чи ні, та інтенсивності обстрілу. "Ми живемо в заміському будинку, тому, на жаль, укриття немає. Якщо Тім спить, ми переносимо його в найбезпечніше місце в будинку, подалі хоча б від вікон. У нас це пральна кімната, бо їх там просто немає. Якщо не спить і є загроза масованого удару - їдемо на паркінг у будинок до друзів. Загалом, тривогою не нехтуємо. Але я і не панікую. У нас за це відповідальний Вова", - посміхається блогер.

Катерина Остапчук про сина, безсонні ночі та секрети краси / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Вона додає, що малюк поки що не лякається ворожих обстрілів, адже він поки що не розуміє, що насправді відбувається.

"Він звик до шуму, ми з дитинства вкладали його в гомоніі, тому навіть не прокидається від різких звуків - вибухів. Що стосується безсонних ночей, то зараз вони такі й без обстрілів, тому що Тім їсть кожні три години. Мами немовлят зрозуміють. Тому я звикла не спати нормально. Але коли сну зовсім немає, то особисто я віддаю вранці Тіма няні, а сама їду до салону: на масаж, під час якого можна поспати, а потім на укладку. Каву не п'ю, у мене від неї тільки підвищується тривожність", - ділиться молода мама.

Шикарний серйозний чоловік - Тимофій Володимирович Остапчук / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

На запитання про те, як діють батьки, якщо з якоїсь причини опинилися не поруч із дитиною під час обстрілу, Катерина каже, що така ситуація трапилася один раз.

Родина Остапчуків у повному складі / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

"Це був день народження чоловіка і ми вперше залишили Тіма ночувати з нянею. Був сильний обстріл вночі. Ми просто тримали зв'язок зі Світланою (нянею). Звісно, було страшно, але ми довіряємо няні, і під час обстрілу вона робить усе те саме, що й ми. Загалом, ми беремо Тимофія скрізь із нами, якщо йдеться про поїздки з Києва. Навіть на роботу", - розповідає вона.

Секрети краси Катерини Остапчук

Катерина на Остапчук каже, що мати молодий і свіжий вигляд їй допомагає "молодість (сміється - авт.) і природний колаген". "Але якщо зовсім погана ніч була, то лімфодренажні стрибки (я загалом схильна до набряків), ручний масаж обличчя (чесно, сама не роблю, ходжу до салону) та розтяжка (можливо, це психосоматика, але мені вона допомагає більше, ніж тренування у залі тощо). Так я відчуваю своє тіло", - ділиться стильна блогерка.

Катерина Остапчук про сина, безсонні ночі та секрети краси / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про те, що в день 25-річчя Остапчук її чоловік-ведучий підніс їй сумочку від бренду Chanel. З обновкою іменинниця вирушила на святкову вечірку, проте не забула похвалитися нею в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в соцмережах Остапчук відповіла на закиди, що нічого не може без чоловіка, і зазначила, що потрібно бути самостійною. Вона підкреслила, що має власний дохід, знімаючи рекламні ролики в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред