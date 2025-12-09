Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я так кричала": вдова Клименка розповіла про смерть чоловіка і довела всіх до сліз

Еліна Чигис
9 грудня 2025, 13:11
180
Олександра Норова розповіла про життя з Михайлом Клименком.
Олександра Норова, Михайло Клименко
Олександра Норова попрощалася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM

Ви дізнаєтеся:

  • Пройшла церемонія прощання з Михайлом Клименком
  • Вдова співака довела всіх до сліз своїми словами

Вдова відомого українського співака Михайла Клименка - співачка Олександра Норова - крізь сльози попрощалася з чоловіком.

Нагадаємо, у Києві відбулася церемонія прощання з артистом, який довгий час боровся з туберкульозним менінгітом і три тижні пробув у комі.

відео дня

Як повідомляє ТСН.ua, Норова довела присутніх до сліз своїми словами, вона згадала про стосунки з Михайлом і спільну творчість.

"Дуже важко мені говорити, але в серці й душі величезна порожнеча. Єдине, що хочу сказати, я впевнена на 100 відсотків, що прожила майже 18 років із Мішею в неземній любові. Ми завжди дякували Богові одне за одного, за любов, яку він подарував. Ми день у день жили і не було жодного дня, щоб ми не бачилися або не говорили, що ми любимо одне одного. Я Міші вдячна, він найкращий у світі чоловік, батько, творча людина. Дякую Богові за нашу творчість. Дякую Міші за те, що вірив у мене і завжди говорив, що "ти класна і найкраща". А я його теж підтримувала. Дякую за ці пісні, які залишаться в серці, думках. Я тебе дуже люблю і буду любити все своє життя. Ти назавжди в серці моєму. Я так молилася, кричала, але, мабуть, у Бога свої плани на всіх нас. Спасибі тобі, Мішель, такого більше ніколи не буде, спасибі тобі за дітей", - зізналася співачка.

Дивіться відео, як Олександра Норова попрощалася з чоловіком:

Олександра Норова прощається з чоловіком
Олександра Норова на прощанні з чоловіком / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Також вона подякувала всім за підтримку і молитви та розповіла, як минув останній день перед смертю Михайла.

"Перед ранком, коли Міша пішов, я ввечері приїхала після лікарні... Я його там націлувала, масажі робила, обіймала його так сильно... Думала, він зараз, як у казці, розплющить очі і на мене подивиться. Але приїхала додому, і маленьке сонечко літає біля мене. Я вже зрозуміла, що це Міша, навіть говорила з ним. А потім наступного дня приїхала, коли дізналася про смерть Михайла, а сонечка немає", - поділилася Олександра.

Олександра Норова та Михайло Клименко
Олександра Норова та Михайло Клименко / фото: instagram.com, ADAM

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, головний герой популярного шоу "Холостяк" і відомий актор Тарас Цимбалюк провів чергову церемонію троянд. Як стало відомо з ефіру шоу, додому вирушила учасниця Іра, яка розчарувала актора безладом у кімнаті та розмовою без сенсу.

А також ведуча Маша Єфросиніна публічно зізналася, що важить близько 63 кг. У розмові з Анітою Луценко ведуча зазначила, що зважується тільки в клініках.

Вас може зацікавити:

Про гурт: ADAM

ADAM - український гурт із Києва. Гурт засновано 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.
7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Клименко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Люті морози чи аномальне тепло: якою буде зима в Україні

Люті морози чи аномальне тепло: якою буде зима в Україні

14:20Синоптик
Трамп розкритикував Зеленського і заявив, що РФ має сильнішу позицію

Трамп розкритикував Зеленського і заявив, що РФ має сильнішу позицію

14:05Війна
Під прикриттям курортів: Сальдо хоче передати Білорусі частину Херсонщини - ЦНС

Під прикриттям курортів: Сальдо хоче передати Білорусі частину Херсонщини - ЦНС

13:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для України

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для України

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилять

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилять

Останні новини

15:11

Номінанти на "Золотий глобус 2026": хто став лідером

15:10

Не про чесність: Марина Боржемська розповіла про матір Узєлкова

15:02

Не тільки "Перелітний птах" і "Постукай в мої двері": топ-5 найкращих турецьких серіалів про кохання

15:02

Від нагару не залишиться й сліду: простий та ефективний спосіб очистити каструлю

15:00

Подорожчали одразу кілька продуктів: за що українцям доведеться більше платити

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:57

Як у дитинстві: рецепт пампухів на Різдво, перед якими ніхто не встоїть

14:40

Як зрозуміти, що вже час міняти повербанк: експерт назвав правильні ознаки

14:23

"Вже стара для Євробачення": Марта Адамчук розповіла, як їй відмовили в НацвідборіВідео

14:20

Люті морози чи аномальне тепло: якою буде зима в Україні

Реклама
14:10

Зірка "Спіймати Кайдаша" відмовляється від акторства - причина

14:05

Трамп розкритикував Зеленського і заявив, що РФ має сильнішу позиціюВідео

13:55

Під прикриттям курортів: Сальдо хоче передати Білорусі частину Херсонщини - ЦНС

13:46

Катерина ІІ знищила 800-річну історію: яке місто України на 200 років втратило ім'я

13:40

Сильвестр Сталлоне налякав шанувальників публічною появоюВідео

13:25

"Забираю її собі": Олена Тополя здивувала квітучим виглядом після розлученняВідео

13:13

Після заяви Сирського: якою стане мобілізація в Україні найближчим часом

13:12

Тільки 2% геніїв знайдуть приховане число 29 за 10 секунд: дивовижна головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименка розповіла про смерть чоловіка і довела всіх до сліз

12:57

"Не відпустить ніколи": колишня дівчина Налчаджиоглу зробила нову заяву

12:50

Графіки відключень світла можуть скоротити: які рішення готує уряд

Реклама
12:46

РФ може перемогти без окупації: Тука попередив про нову стадію тиску Кремля

12:08

Крах плану Трампа: у WP розповіли, що змінила заява Зеленського про території

12:03

Чи буде долар по 43 гривні до кінця року: аналітик сказав, до чого готуватися

12:02

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

12:02

"Не всі встигли": Alyona Alyona в сльозах поділилась особистим на похороні ADAMВідео

12:01

У Росії розбився військово-транспорний літак Ан-22: що сталося з екіпажем

11:55

Прицільний удар по складу із дронами: ССО уразили цінні об’єкти росіянВідео

11:53

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025 в Україні: названо найдорожчу страву

11:30

Як коти попереджають про біду: на що дивитися і як реагувати

11:22

"Немає підміни понять": Добринін відверто висловився про нареченого Квіткової

11:16

Обполоснути недостатньо: як правильно мити капусту, щоб не наїстися шкідників і піску

11:05

Путін погодиться на паузу у війні тільки за однієї умови: прогноз генерала США

11:01

Ситуація напружена: у ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська

10:57

Гори квітів і черга шанувальників: як проходить прощання з Михайлом Клименком

10:41

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

10:23

Леся Нікітюк зважилася на втручання у своє обличчя - що вона змінила

09:58

Несподівані нарахування: чому українцям доводиться платити за чужі борги

09:46

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

09:42

Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка зняли в нескромний момент - деталі

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Реклама
09:17

У Чебоксарах - вибухи і "прильоти": що могло стати ціллю атаки дронів

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:01

Астрологи назвали знаки зодіаку, які частіше за інших притягують неприємності

08:53

В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

08:49

Знайшов нову подружку: Лорак поділилася особистим

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:45

Європа підозрює Росію у фінансуванні тероризму: як відреагує економіка КремляПогляд

08:26

Трамп може відмовитися від участі у завершенні війни в Україні: названо умову

08:09

£100 млрд для України: коли ЄС оголосить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ

08:02

Допомагає молодість: Катерина Остапчук розповіла, як переживає ночі обстрілів

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти