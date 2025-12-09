"Я так кричала": вдова Клименка розповіла про смерть чоловіка і довела всіх до сліз

Олександра Норова розповіла про життя з Михайлом Клименком.

Олександра Норова попрощалася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM

Ви дізнаєтеся:

Пройшла церемонія прощання з Михайлом Клименком

Вдова співака довела всіх до сліз своїми словами

Вдова відомого українського співака Михайла Клименка - співачка Олександра Норова - крізь сльози попрощалася з чоловіком.

Нагадаємо, у Києві відбулася церемонія прощання з артистом, який довгий час боровся з туберкульозним менінгітом і три тижні пробув у комі.

Як повідомляє ТСН.ua, Норова довела присутніх до сліз своїми словами, вона згадала про стосунки з Михайлом і спільну творчість.

"Дуже важко мені говорити, але в серці й душі величезна порожнеча. Єдине, що хочу сказати, я впевнена на 100 відсотків, що прожила майже 18 років із Мішею в неземній любові. Ми завжди дякували Богові одне за одного, за любов, яку він подарував. Ми день у день жили і не було жодного дня, щоб ми не бачилися або не говорили, що ми любимо одне одного. Я Міші вдячна, він найкращий у світі чоловік, батько, творча людина. Дякую Богові за нашу творчість. Дякую Міші за те, що вірив у мене і завжди говорив, що "ти класна і найкраща". А я його теж підтримувала. Дякую за ці пісні, які залишаться в серці, думках. Я тебе дуже люблю і буду любити все своє життя. Ти назавжди в серці моєму. Я так молилася, кричала, але, мабуть, у Бога свої плани на всіх нас. Спасибі тобі, Мішель, такого більше ніколи не буде, спасибі тобі за дітей", - зізналася співачка.

Дивіться відео, як Олександра Норова попрощалася з чоловіком:

Олександра Норова на прощанні з чоловіком / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Також вона подякувала всім за підтримку і молитви та розповіла, як минув останній день перед смертю Михайла.

"Перед ранком, коли Міша пішов, я ввечері приїхала після лікарні... Я його там націлувала, масажі робила, обіймала його так сильно... Думала, він зараз, як у казці, розплющить очі і на мене подивиться. Але приїхала додому, і маленьке сонечко літає біля мене. Я вже зрозуміла, що це Міша, навіть говорила з ним. А потім наступного дня приїхала, коли дізналася про смерть Михайла, а сонечка немає", - поділилася Олександра.

Олександра Норова та Михайло Клименко / фото: instagram.com, ADAM

Про гурт: ADAM ADAM - український гурт із Києва. Гурт засновано 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.

7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

