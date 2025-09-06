Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Роман Сасанчин розлучається зі своєю дружиною після 6 років шлюбу.

Роман Сасанчин та Іванна Сасанчина виховують доньку/ колаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn, instagram.com/sasanchyn_official

Коротко:

Що написала дружина артиста про розлучення

Як вона виглядала

Дружина українського співака Романа Сасанчина Іванна повідомила про те, що їхній шлюб із музикантом добіг кінця.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Наша історія довжиною майже 6 років підійшла до кінцевої станції. З мого боку не буде ніякої брудної білизни, тому прошу жовту пресу не додумувати і не перебільшувати. Це і життя і так трапляється", - підписала фото вона, на якому виглядає заплаканою.

Співак Сасанчин розлучається з дружиною / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Співак Сасанчин розлучається з дружиною / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Сам співак жодним чином поки що не прокоментував розлучення з Іванною, однак повідомив, що пропадає з соціальної мережі. "Пропадаю на тривалий час звідси. Занадто багато всього зараз, усіх обійняв", - написав він.

Співак Сасанчин розлучається з дружиною / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Про персону: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проектів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

