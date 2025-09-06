Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Коротко:
- Що написала дружина артиста про розлучення
- Як вона виглядала
Дружина українського співака Романа Сасанчина Іванна повідомила про те, що їхній шлюб із музикантом добіг кінця.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Наша історія довжиною майже 6 років підійшла до кінцевої станції. З мого боку не буде ніякої брудної білизни, тому прошу жовту пресу не додумувати і не перебільшувати. Це і життя і так трапляється", - підписала фото вона, на якому виглядає заплаканою.
Сам співак жодним чином поки що не прокоментував розлучення з Іванною, однак повідомив, що пропадає з соціальної мережі. "Пропадаю на тривалий час звідси. Занадто багато всього зараз, усіх обійняв", - написав він.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що український співак Віталій Козловський серйозно травмувався. Інцидент стався з ним під час одного з концертів, і тепер кожен його вихід на сцену загрожує погіршенням ситуації.
Також зірка шоу "Топ-модель по-українськи" і модель Маргарита Верховцева зробила камінг-аут. У місяць прайду вона розповіла про свою орієнтацію і показала кохану.
Про персону: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проектів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.
