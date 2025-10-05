Рус
"Буде чудовим татом": переможниця "Холостяка" зробила важливу заяву

Христина Трохимчук
5 жовтня 2025, 05:48
29
Інна Бєлєнь показала коханого та розповіла про плани в особистому житті.
Інна Белень
Інна Бєлєнь показала фото з коханим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Ви дізнаєтесь:

  • Як виглядає обранець переможниці "Холостяка-13" Інни Бєлєнь
  • Блогерка розповіла про свої плани на дітей

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь вперше показала свого коханого Івана та поділилася відвертими думками про майбутнє материнство. У своєму Instagram дівчина опублікувала серію романтичних фото, де пара позує разом зі своїм чихуахуа на ім’я Міккі.

Інна зворушливо звернулася до Івана, назвавши його своєю опорою, домом і людиною, поруч із якою вона відчуває спокій і впевненість. Зірка реаліті також зізналася, що вже живе з коханим в одній квартирі.

відео дня

"Я знаю, що ти – моя людина. Моя опора. Мій дім. Моє "завтра буде добре... Ти – той, хто знає мене по-справжньому, і все одно вибирає мене, – зворушливо звернулась до коханого Інна.

Інна Белень
Інна Бєлєнь з коханим Іваном / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Крім того, блогерка розповіла, що мріє про дітей. Спочатку вона уявляла себе мамою синів, однак останнім часом захотіла донечку.

"І я як уявляю, що буде маленька забіяка з моїм характером з хвостиками в рожевих речах, у мене стискається серце. А Ваня буде чудовим татом доці", — зізналася Бєлєнь.

Інна Белень
Інна Бєлєнь розповіла про плани на дітей / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Бєлєнь уточнила, що поки не вагітна, просто захотіла щиро поділитися своїми почуттями та мріями про майбутнє.

Холостяк 13 - стосунки Олександра Терена та Інни Бєлєнь

Інна Бєлєнь стала переможницею шоу "Холостяк-13", де головним героєм був ветеран Олександр Терен. Між ними одразу виникла симпатія, і у фіналі саме вона отримала його обручку.

Інна Белень
Інна Бєлєнь з Олександром Тереном / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Однак після завершення проєкту пара швидко розійшлася. При цьому розрив був неприємним і супроводжувався публічним конфліктом. За словами Інни, вона не відчувала поваги у стосунках і вони виявилися надто різними. Сам Олександр Терен згодом публічно попросив колишню обраницю "дати йому спокій".

Раніше Главред повідомляв, що українська блогерка Олена Мандзюк відверто відповіла на закиди про те, що вона стала причиною розставання ветерана Олександра Терена з переможницею проєкту "Холостяк-13" Інною Белень.

Також ветеран та колишній головний герой проєкту "Холостяк" Олександр "Терен" Будько привідкрив таємницю свого особистого життя та натякнув, які стосунки він має зі скандальною блогеркою Оленою Мандзюк. Олександр визнав, що вони з Мандзюк стали близькими людьми.

Про персону: Олександр "Терен" Будько

Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. За півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

холостяк новини шоу бізнесу Олександр "Терен" Будько
