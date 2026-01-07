Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

У Львові від електрики відключено частину лікарень та комунальний транспорт / Колаж: Главред, фото: скриншот, Вікіпедія, Роман Балук

У Львові від ночі 7 січня без електропостачання залишилася частина лікарень та повністю зупинено комунальний електротранспорт.

Медзаклади і електротранспорт віднесено до звичайних груп відключень. Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс. Від цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - зазначив мер.

Садовий наголосив, що намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. "Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - додав він.

У Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт/ Колаж: Главред, фото: скриншот

Скільки триватимуть графіки відключення свтіла – думка експерта

Експерти вважають, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть залишатися чинними щонайменше до початку весни.

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і ремонтні роботи відновляться, суттєвого покращення роботи генерації та мереж до кінця зими очікувати не варто.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, раніше віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв про те, щов уряді готують важливе рішеннящодо відключення світла. У деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення.

Крім того, нові масовані ракетно-дронові атаки російських окупаційних сил по українській енергетичній інфраструктурі можуть спричинити посилення графіків відключень електроенергії для населення. У столиці тривалість знеструмлень може сягати до 18 годин на добу, попереджає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Черги відключення світла / Інфографика: Главред

Про персону: Андрій Садовий Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

