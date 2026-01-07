Рус
Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

Інна Ковенько
7 січня 2026, 08:59
163
Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
У Львові від електрики відключено частину лікарень та комунальний транспорт
У Львові від електрики відключено частину лікарень та комунальний транспорт

У Львові від ночі 7 січня без електропостачання залишилася частина лікарень та повністю зупинено комунальний електротранспорт.

Медзаклади і електротранспорт віднесено до звичайних груп відключень. Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

відео дня

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс. Від цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - зазначив мер.

Садовий наголосив, що намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. "Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - додав він.

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт
У Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

Скільки триватимуть графіки відключення свтіла – думка експерта

Експерти вважають, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть залишатися чинними щонайменше до початку весни.

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і ремонтні роботи відновляться, суттєвого покращення роботи генерації та мереж до кінця зими очікувати не варто.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, раніше віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв про те, щов уряді готують важливе рішеннящодо відключення світла. У деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення.

Крім того, нові масовані ракетно-дронові атаки російських окупаційних сил по українській енергетичній інфраструктурі можуть спричинити посилення графіків відключень електроенергії для населення. У столиці тривалість знеструмлень може сягати до 18 годин на добу, попереджає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт
Черги відключення світла / Інфографика: Главред

