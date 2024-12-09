"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

Короткий зміст:
- У пресі з'явилися чутки про те, що Даша Астаф'єва вагітна
- Зірка з великим гумором прокоментувала їх
Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва приховує своє особисте життя від преси і шанувальників, проте домисли і чутки про нього час від часу все ж стають гучним інфоприводом. Так нещодавно в Мережі зірку запідозрили у вагітності.
Чекати, поки ця чутка обросте новими подробицями, Астаф'єва не стала, і на своїй сторінці в Instagram прокоментувала історію з вагітністю. В іронічній формі вона спростувала її.
"Я вагітна! В черговий раз, без мене мене одружили. Сподіваюсь, пологи пройшли легко і красиво, як люблять розумники, яким [нічого] робити вже скільки років поспіль", - написала Даша.
У коментарях шанувальники підтримали її спробу все перевести в жарт - стали вітати її та ставити уточнюючі запитання про "дитину": "Здоров’я мамі і малятку. І вже пора за другим", "Імʼя вже обрали?", "Далі треба змінити шапку профілю: Щаслива мама двух ангелочків", "Коли за другим?", "Треба вже другого, Даш, ну це ж не діло чекати!", "Супер-жінка усе встигає".
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Хто така Даша Астаф'єва?
Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".
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