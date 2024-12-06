Зірка Мастер Шефа вагітна: ніжне фото

Коротко:
- Ліза Глинська повідомила про вагітність
- Що зробила зірка
Українська кондитерка та зірка шоу "МастерШеф" Єлизавета Глинська, яка нещодавно повідомила, що перебуває в Україні, поділилася радісною новиною.
Кулінар і телеведуча чекає на дитину. Прекрасним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Друзі, з Днем святого Миколая! Нехай цей день наповнить ваші серця добром, теплом і вірою. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, світла і добрих справ! Вірте в чудеса, адже вони завжди поруч!" - написала вона.
На фото ведуча позує в розкішній сукні в квіти, де видно її вже немаленький живіт. Вона виглядає щасливою і неймовірно красивою.
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Нагадаємо, раніше Єлизавета Глинська розповіла, що близько 15 років тому втратила дитину під час пологів. Це був важкий епізод у її житті, і хоч зараз вона щаслива в шлюбі, і виховує сина чоловіка від попередніх стосунків, вона не втрачає надію одного разу стати мамою.
Єлизавета Глинська близько15 років тому втратила дитину під час пологів. Це був важкий епізод у її житті, і хоч зараз вона щаслива у шлюбі, і виховує сина чоловіка від попередніх стосунків, вона не втрачає надію одного разу стати мамою.
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Хто така Ліза Глинська?
Єлизавета Глинська - кондитер, переможниця 2 сезону кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Навчалася у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, де вивчала кулінарію і кондитерське мистецтво. З'являється на телебаченні як кулінарний експерт і суддя (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Професіонали" та ін.). Авторка майстер-класів з кондитерського мистецтва та кулінарних книжок. Відкрила власну школу кондитерського мистецтва GL.
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