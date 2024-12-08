"Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта

Олег Турко-молодший також розкрив подробиці операції тата.

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Лесик Турко в реанімації - що відбувається з Лесиком після зупинки серця / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

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Після зупинки серця Лесик (Олег) Турко опинився в реанімації

Його син розповів, як артист почувається, та розкрив подробиці операції на серці

57-річний український музикант Олег Турко, відомий, як Лесик із гурту Dzidzio і ЛесикСам, 5 грудня потрапив до реанімації із зупинкою серця. Артистові стало зле під час концерту Наталії Бучинської, і він знепритомнів просто на сцені.

Про те, що відбувалося з Лесиком, повідомив його син на своїй сторінці у Facebook. Він підтвердив, що його батько в травні переніс складну операцію на серці, після чого був змушений залишити сцену через реабілітацію.

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"Тато в цьому році (травень, 2024 р.) переніс надскладну операцію на серці, під час якої йому замінили 4 клапана та аорту. Після декількох місяців реабілітації він знову вийшов на сцену, бо відчував що йому цього не вистачає. ... На даний час він перебуває в реанімаційному відділенні в одній із лікарень Львова", - написав Турко-молодший.

Пізніше він також опублікував слова подяки всім, хто підтримує його батька, а також розповів, як Лесик Турко почувається зараз. "Лесик (Олег Турко) зараз перебуває в реанімаційному відділенні. Стан - стабільно важкий. Говорить короткими фразами, впізнає рідних і друзів", - повідомив син музиканта.

Лесик Турко в реанімації - що відбувається з Лесиком після зупинки серця / facebook.com/guideolegturko

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