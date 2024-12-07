Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності

Даша Астаф'єва вкотре стала "вагітною" в інтернеті.

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Даша Астаф'єва - часта жертва пліток/ колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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Чому Астаф'єву запідозрили у вагітності

Який вона має вигляд

Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва, яка часто стає героїнею світської хроніки, а про її особисте життя ходять легенди, тепер "підозрюється" в новій події.

Так, у мережі обговорюють можливу вагітність співачки.

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На своїй сторінці в Instagram, артистка і модель опублікувала сторіз, як отримує запрошення на благодійний івент. Під час вручення, у Даші нібито видно округлий живіт.

Тим часом, причиною такого животика став швидше за все невдалий кадр. Адже на сторінці у моделі є безліч фотографій, де вона завжди струнка і не має ні зайвої ваги, ні вагітного живота.

У Даші Астаф'євої розгледіли вагітний живіт / Скриншот Instagram

На цих фото можна побачити, що ніякого живота у Даші немає. З її фігурою, як і раніше, все прекрасно.

Струнка Даша Астаф'єва / Скріншот Instagram/da_astafieva

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Астаф'єва розповіла, що в шкільні роки не сприймала себе і свою зовнішність - мовляв, була дуже маленькою, худенькою і з короткою стрижкою, а ось її однокласниці були вже з більш жіночими формами.

Раніше Астаф'єва розкритикувала тих, хто мовчить про війну в Україні. За її словами, не можна замовчувати війну в соціальних мережах, а говорити про війну - обов'язок кожного.

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