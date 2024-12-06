Тоня Матвієнко розповіла про спадщину мами: кому дісталося все

Тоня Матвієнко поки до кінця так і не змогла прийняти смерть матері - Ніни Матвієнко.

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Ніна Матвієнко і Тоня Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Як поділили спадок діти Ніни Матвієнко

Хто живе в будинку співачки

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про те, кому ж дісталася спадщина її матері, популярної української співачки Ніни Матвієнко.

Тоня Матвієнко, разом із двома рідними братами Януарієм та Андрієм, вирішили, як поділити спадок покійної співачки. Так, у співачки від мами залишився заміський приватний будинок. Зараз вона проживає там зі своїм чоловіком, донькою та батьком. А вже інша частина нерухомості належить братам Матвієнко.

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"Ми продовжуємо жити в будинку мами. І все у спадок дісталося мені. Ми поділили. Їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість. І після смерті мами ми домовилися, хто що хоче. Без скандалів поділили. Тато зі мною живе. І так буде завжди, тому що це мій тато", - розповілаартистка в програмі "Ранок у великому місті".

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

Крім того, співачка повідомила, що так до кінця і не змогла прийняти смерть Ніни Матвієнко. Ба більше, у будинку все також є її кімната.

"Мабуть, до кінця ще немає цього прийняття, що людини немає. Я не прийшла до тями, але кімнатка її є", - додала вона.

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Раніше Главред повідомляв, що Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею Матвієнко. Артист зізнався: і він, і його дружина дуже ревниві, але у них є свій спосіб справлятися з цим.

Також Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна, який активно займається волонтерством і дає благодійні концерти, на фронт.

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