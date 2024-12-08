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"Коли поруч, я млію": стосунки Melovin та Swoiia вийшли на новий рівень

Анна Підгорна
8 грудня 2024, 15:24
99
Артисти стали близькими, як ніколи.
Меловін, Своя
Melovin і Swoiia новини - пара заговорила про стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/swoiia

Коротко:

  • Melovin і Swoiia підтвердили, що вони більше, ніж просто колеги
  • Артисти разом відсвяткували День святого Миколая з татом Бочарова

Після пристрасного поцілунку між Melovin (Костянтин Бочаров) і Swoiia (раніше - Ассоль; справжнє ім'я Катерина Тараненко, у дівоцтві Гуменюк) на церемонії нагородження премії Muzvar лише у найзавзятіших скептиків залишилися сумніви, що почуття між артистами - не просто піар.

Щоб переконати навіть їх, пара в інтерв'ю для шоу "Неймовірна правда про зірок" розповіла про свої стосунки. Так Swoiia назвала Бочарова, більше, ніж другом, а він зазначив, що без шаленіє від партнерки.

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"Ми зрозуміли, що там щось зовсім не робочі стосунки. Щось пішло набагато далі. Ми дійсно багато часу проводимо разом: то я у неї, то вона у мене. Так, з ночівлею залишався. Коли вона поруч, то я млію", - каже Меловін.

Пізніше стало відомо, що зірки разом відзначають свята, і Костянтин навіть познайомив Катерину з батьком - у затишній сімейній атмосфері вони відсвяткували День святого Миколая. Про це артист розповів у своєму блозі в Instagram.

Swoiia з татом Melovin
Melovin і Swoiia новини - пара заговорила про стосунки / instagram.com/melovin_official

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Хто такий Melovin?

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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шоу-бізнес Melovin Костянтин Бочаров новини шоу бізнесу
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