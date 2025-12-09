Рус
"Не всі встигли": Alyona Alyona в сльозах поділилась особистим на похороні ADAM

Христина Трохимчук
9 грудня 2025, 12:02оновлено 9 грудня, 13:15
Реперка Alyona Alyona пригадала знайомство з Михайлом Клименком.
Alyona Alyona на прощанні з ADAM
Alyona Alyona на прощанні з ADAM / колаж: Главред, фото: скрін з відео OBOZ.ua, instagram.com, adamukraine

Українська реперка Alyona Alyona відвідала прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM. Артистка не приховувала своїх емоцій, витирала сльози та поділилася історією знайомства й стосунків з Михайлом, повідомляє OBOZ.ua. Нагадаємо, фронтмен групи ADAM помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.

Alyona Alyona пригадала, що познайомилася з Клименком завдяки співачці Марині Круть. Під час їхніх зустрічей завжди панувала дружня та весела атмосфера.

"Мене з Михайлом познайомила Марина Круть ще в 2019 році. Вона з ним починала свою кар'єру. Він був дуже творчим, веселим. Ми дуже сміялися, пам'ятаю цю сесію музичну. Ми не могли наговоритись, ми дуже сміялися", — пригадала Alyona Alyona.

'Не всі встигли': Alyona Alyona в сльозах поділилась особистим на похороні ADAM
Михайло Клименко з дружиною / фото: instagram.com, adamukraine

Реперка також розповіла, що фронтмен гурту ADAM був щирим патріотом та прагнув розвивати українську музику.

"Ми говорили багато про українську мову, про те, як важливо писати українською мовою", — зазначила вона.

Смерть Михайла Клименка стала справжнім ударом і великою втратою для української сцени. Alyona Alyona висловила щире захоплення творчістю гурту ADAM та зазначила, що ті, хто не побував на його концертах, втратили дуже багато.

'Не всі встигли': Alyona Alyona в сльозах поділилась особистим на похороні ADAM
Alyona Alyona про творчість ADAM / скрін з відео YouTube

"Він почав виставляти ці треки з дружиною, створивши Adam не просто як сольний проєкт, а проєкт у якому ще була дружина. І ця історія любові, за нею слідкували всі, це було дуже гарно. Мені шкода, що не всі побували на його концертах, не всі встигли, бо це було свято музики, любові, добра, тепла", — закінчила реперка.

Раніше Главред повідомляв, що 9 грудня, у Києві проходить прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM. Церемонія прощання відбувається в Національній філармонії України, там зібралося багато шанувальників артиста ще до початку церемонії.

Про гурт: ADAM

ADAM - український гурт із Києва. Гурт заснований 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.
7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

