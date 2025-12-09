'Не всі встигли': Alyona Alyona в сльозах поділилась особистим на похороні ADAM

Реперка Alyona Alyona пригадала знайомство з Михайлом Клименком.

https://glavred.net/stars/ne-vse-uspeli-alyona-alyona-v-slezah-podelilas-lichnym-na-pohoronah-adam-10722542.html Посилання скопійоване

Alyona Alyona на прощанні з ADAM / колаж: Главред, фото: скрін з відео OBOZ.ua, instagram.com, adamukraine

Ви дізнаєтесь:

Сьогодні відбувається прощання з Михайлом Клименком

Що про нього розповіла Alyona Alyona

Українська реперка Alyona Alyona відвідала прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM. Артистка не приховувала своїх емоцій, витирала сльози та поділилася історією знайомства й стосунків з Михайлом, повідомляє OBOZ.ua. Нагадаємо, фронтмен групи ADAM помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.

Alyona Alyona пригадала, що познайомилася з Клименком завдяки співачці Марині Круть. Під час їхніх зустрічей завжди панувала дружня та весела атмосфера.

відео дня

"Мене з Михайлом познайомила Марина Круть ще в 2019 році. Вона з ним починала свою кар'єру. Він був дуже творчим, веселим. Ми дуже сміялися, пам'ятаю цю сесію музичну. Ми не могли наговоритись, ми дуже сміялися", — пригадала Alyona Alyona.

Михайло Клименко з дружиною / фото: instagram.com, adamukraine

Реперка також розповіла, що фронтмен гурту ADAM був щирим патріотом та прагнув розвивати українську музику.

"Ми говорили багато про українську мову, про те, як важливо писати українською мовою", — зазначила вона.

Смерть Михайла Клименка стала справжнім ударом і великою втратою для української сцени. Alyona Alyona висловила щире захоплення творчістю гурту ADAM та зазначила, що ті, хто не побував на його концертах, втратили дуже багато.

Alyona Alyona про творчість ADAM / скрін з відео YouTube

"Він почав виставляти ці треки з дружиною, створивши Adam не просто як сольний проєкт, а проєкт у якому ще була дружина. І ця історія любові, за нею слідкували всі, це було дуже гарно. Мені шкода, що не всі побували на його концертах, не всі встигли, бо це було свято музики, любові, добра, тепла", — закінчила реперка.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що 9 грудня, у Києві проходить прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM. Церемонія прощання відбувається в Національній філармонії України, там зібралося багато шанувальників артиста ще до початку церемонії.

Також український ведучий і колишній "Холостяк" Нікіта Добринін відверто висловився про стосунки своєї колишньої дружини Даші Квіткової з Володимиром Бражком. Добринін зізнався, що познайомився з новим обранцем колишньої дружини заради спокою за свого сина.

Вас може зацікавити:

Про гурт: ADAM ADAM - український гурт із Києва. Гурт заснований 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.

7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред