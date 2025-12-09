"Забираю її собі": Олена Тополя здивувала квітучим виглядом після розлучення

Олена Тополя дала пораду дівчатам після розлучення.

https://glavred.net/starnews/zabirayu-ee-sebe-elena-topolya-udivila-cvetushchim-vidom-posle-razvoda-10722581.html Посилання скопійоване

Олена Тополя після розлучення з Тарасом Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

Олена Тополя показалася після розлучення

Що вона порадила прихильницям

Українська співачка Олена Тополя після гучного оголошення про розлучення з артистом Тарасом Тополею продемонструвала свій квітучий вигляд і дала пораду жінкам. В Instagram зірка показала свої сміливі образи та отримала захоплені реакції шанувальників.

Тополя продефілювала перед камерою в кількох кежуальних чорно-білих образах і яскравій червоній сукні з глибоким декольте і високим розрізом, яка підкреслила струнку фігуру артистки. Також співачка вирішила дати дівчатам пораду, яка допоможе їм подивитися на життя і стосунки по-іншому.

відео дня

Олена Тополя показала модні луки / скрін з відео: instagram.com

"Кожен день - це маленьке диво, яке більше не повториться. Не відкладай себе на "потім", будь сьогодні: тим, що одягає улюблену сукню просто в понеділок, тим, що каже "люблю" без приводу, тим, що обирає себе - не як винагороду, а як правило", - написала Олена.

Знаменитість уже не вперше згадує, що в житті важливо бути собою, і вона нарешті отримала цю можливість. Повернулася артистка до цієї теми і в публикації.

"Бути собою - це не коли-небудь у майбутньому. Це якраз сьогодні. Саме зараз", - підсумувала Тополя.

Олена Тополя сяє після розлучення / скрін із відео: instagram.com

Шанувальники активно підтримали співачку, помітивши її позитивні трансформації після розлучення.

"Дуже подобається цей вайб, круто, що нарешті знайшли себе"

"Антитілий її упустив. Так що я тепер забираю її собі"

"Коли жінка розцвіла і цвіте з новим вайбом"

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська реперка AlyonaAlyona Alyona відвідала прощання з відомим співаком Михайлом Клименком з групи ADAM. Артистка не приховувала своїх емоцій, витирала сльози і поділилася історією знайомства і стосунків з Михайлом.

Також український ведучий і колишній "Холостяк" Нікіта Добринін відверто висловився щодо стосунків своєї колишньої дружини Даші Квіткової з футболістом Володимиром Бражком. За словами ведучого, він не ревнує сина до нареченого Даші, адже він прекрасно розрізняє їхні ролі у своєму житті.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред