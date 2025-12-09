"Забираю її собі": Олена Тополя здивувала квітучим виглядом після розлучення

Ви дізнаєтеся:
- Олена Тополя показалася після розлучення
- Що вона порадила прихильницям
Українська співачка Олена Тополя після гучного оголошення про розлучення з артистом Тарасом Тополею продемонструвала свій квітучий вигляд і дала пораду жінкам. В Instagram зірка показала свої сміливі образи та отримала захоплені реакції шанувальників.
Тополя продефілювала перед камерою в кількох кежуальних чорно-білих образах і яскравій червоній сукні з глибоким декольте і високим розрізом, яка підкреслила струнку фігуру артистки. Також співачка вирішила дати дівчатам пораду, яка допоможе їм подивитися на життя і стосунки по-іншому.
"Кожен день - це маленьке диво, яке більше не повториться. Не відкладай себе на "потім", будь сьогодні: тим, що одягає улюблену сукню просто в понеділок, тим, що каже "люблю" без приводу, тим, що обирає себе - не як винагороду, а як правило", - написала Олена.
Знаменитість уже не вперше згадує, що в житті важливо бути собою, і вона нарешті отримала цю можливість. Повернулася артистка до цієї теми і в публикації.
"Бути собою - це не коли-небудь у майбутньому. Це якраз сьогодні. Саме зараз", - підсумувала Тополя.
Шанувальники активно підтримали співачку, помітивши її позитивні трансформації після розлучення.
"Дуже подобається цей вайб, круто, що нарешті знайшли себе"
"Антитілий її упустив. Так що я тепер забираю її собі"
"Коли жінка розцвіла і цвіте з новим вайбом"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська реперка AlyonaAlyona Alyona відвідала прощання з відомим співаком Михайлом Клименком з групи ADAM. Артистка не приховувала своїх емоцій, витирала сльози і поділилася історією знайомства і стосунків з Михайлом.
Також український ведучий і колишній "Холостяк" Нікіта Добринін відверто висловився щодо стосунків своєї колишньої дружини Даші Квіткової з футболістом Володимиром Бражком. За словами ведучого, він не ревнує сина до нареченого Даші, адже він прекрасно розрізняє їхні ролі у своєму житті.
Вас може зацікавити:
- Зірка "Спіймати Кайдаша" відмовляється від акторства - причина
- Не про чесність: Марина Боржемська розповіла про матір Узєлкова
- Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка зняли в нескромний момент - деталі
Про персону: Олена Тополя
Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред