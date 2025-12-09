Рус
"Забираю її собі": Олена Тополя здивувала квітучим виглядом після розлучення

Христина Трохимчук
9 грудня 2025, 13:25
Олена Тополя дала пораду дівчатам після розлучення.
Олена Тополя
Олена Тополя після розлучення з Тарасом Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Тополя показалася після розлучення
  • Що вона порадила прихильницям

Українська співачка Олена Тополя після гучного оголошення про розлучення з артистом Тарасом Тополею продемонструвала свій квітучий вигляд і дала пораду жінкам. В Instagram зірка показала свої сміливі образи та отримала захоплені реакції шанувальників.

Тополя продефілювала перед камерою в кількох кежуальних чорно-білих образах і яскравій червоній сукні з глибоким декольте і високим розрізом, яка підкреслила струнку фігуру артистки. Також співачка вирішила дати дівчатам пораду, яка допоможе їм подивитися на життя і стосунки по-іншому.

Олена Тополя
Олена Тополя показала модні луки / скрін з відео: instagram.com

"Кожен день - це маленьке диво, яке більше не повториться. Не відкладай себе на "потім", будь сьогодні: тим, що одягає улюблену сукню просто в понеділок, тим, що каже "люблю" без приводу, тим, що обирає себе - не як винагороду, а як правило", - написала Олена.

Знаменитість уже не вперше згадує, що в житті важливо бути собою, і вона нарешті отримала цю можливість. Повернулася артистка до цієї теми і в публикації.

"Бути собою - це не коли-небудь у майбутньому. Це якраз сьогодні. Саме зараз", - підсумувала Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя сяє після розлучення / скрін із відео: instagram.com

Шанувальники активно підтримали співачку, помітивши її позитивні трансформації після розлучення.

"Дуже подобається цей вайб, круто, що нарешті знайшли себе"

"Антитілий її упустив. Так що я тепер забираю її собі"

"Коли жінка розцвіла і цвіте з новим вайбом"

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

