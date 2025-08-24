"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

Стисло:
Сьогодні величезне свято для нашої країни: Україна відзначає свій День народження - День Незалежності. Ця дата набула особливого символізму під час повномасштабної війни, коли українці як ніколи гостро відчули важливість свободи та гордість за рідну землю.
Серед інших і зірки сьогодні вітають нашу країну. Главред зібрав привітання до Дня незалежності України від вітчизняних артистів.
"Дорогі українці!Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України — свято нашої свободи, гідності та сили народу. Іде важка війна, щодня ми платимо велику ціну за право жити у власній країні. Але саме зараз увесь світ бачить, що українці — найсміливіші, найсильніші та найкращі. Ми довели, що нас не можна зламати! Наш дух, наша любов до Батьківщини та наша єдність сильніші за будь-яку зброю. Я вірю, що разом ми вистоїмо і переможемо. З Днем Незалежності, рідна Україно! Слава Україні! Героям слава", - опублікувала в соціальних мережах співачка Камалія.
Софія Ротару також опублікувала листівку до Дня Незалежності: золоте пшеничне поле під чистою небесною блакиттю України. Таким чином артистка висловила свою любов до рідної країни.
Українська акторка Ольга Сумська до Дня Незалежності України процитувала вірш Лесі Українки "Скрізь плач, і стогін, і ридання...", присвячений боротьбі нашої країни за свободу.
Фрагмент свого виступу з піснею про Україну українська співачка Наталія Могилевська опублікувала у своєму блозі з привітанням до Дня Незалежності.
"З Днем Незалежності, Україно! У кожного з нас своє покликання й життєві дороги, та любов до Батьківщини - одна на всіх. Завдяки їй ми долаємо труднощі, підтримуємо одне одного і разом творимо наше світле майбутнє. Зі святом, українці" - написала Злата Огнєвіч у своєму блозі.
Український співак Святослав Вакарчук також вітає країну з Днем народження. Він переконаний, що і через сто років Україна буде прекрасною, вільною та незалежною.
Руслана Лижичко на своїй сторінці розповіла, за що цінує рідну країну: "Сьогодні я ще більше вірю у мою країну! Ще більше вірю в її особливість і унікальність. Україна – неперевершена! Це надзвичайна країна! Мене манить шукати ще більше і глибше, у чому таємниця такої надзвичайної сили Землі. Я відчуваю, що у кожному з нас закладена таємниця надлюдської сили.Сьогодні я ще більше вимріюю Україну. Сьогодні я ще більше починаю шукати, що є істинно українським. З Днем Незалежності, моя земле, моя країно! Незалежні назавжди".
Надихаючі слова опублікував Олександр Пономарьов: "З Днем народження, рідна Україно! Ми піднімемо наш прапор — знову і знову. Слава рідній Україні! Слава рідній землі! І борітеся — поборете будь-які змови. І борітеся — поборете все, що у злі".
Ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба був лаконічним. Він записав відео, на якому у вишиванці в залитому сонцем саду вітає країну з Днем Незалежності.
