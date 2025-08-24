Рус
"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

Анна Підгорна
24 серпня 2025, 15:00оновлено 24 серпня, 18:01
132
До Дня Незалежності України знаменитості поділилися добрими побажаннями для нашої країни-іменинниці.
Злата Огневич, Святослав Вакарчук, Руслана Лижичко
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, instagram.com/ruslana.lyzhychko

Стисло:

  • Сьогодні День Незалежності України
  • На честь свята українські зірки публікують привітання

Сьогодні величезне свято для нашої країни: Україна відзначає свій День народження - День Незалежності. Ця дата набула особливого символізму під час повномасштабної війни, коли українці як ніколи гостро відчули важливість свободи та гордість за рідну землю.

Серед інших і зірки сьогодні вітають нашу країну. Главред зібрав привітання до Дня незалежності України від вітчизняних артистів.

"Дорогі українці!Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України — свято нашої свободи, гідності та сили народу. Іде важка війна, щодня ми платимо велику ціну за право жити у власній країні. Але саме зараз увесь світ бачить, що українці — найсміливіші, найсильніші та найкращі. Ми довели, що нас не можна зламати! Наш дух, наша любов до Батьківщини та наша єдність сильніші за будь-яку зброю. Я вірю, що разом ми вистоїмо і переможемо. З Днем Незалежності, рідна Україно! Слава Україні! Героям слава", - опублікувала в соціальних мережах співачка Камалія.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/kamaliyaofficial

Софія Ротару також опублікувала листівку до Дня Незалежності: золоте пшеничне поле під чистою небесною блакиттю України. Таким чином артистка висловила свою любов до рідної країни.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/sofiarotaru.official

Українська акторка Ольга Сумська до Дня Незалежності України процитувала вірш Лесі Українки "Скрізь плач, і стогін, і ридання...", присвячений боротьбі нашої країни за свободу.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/olgasumska

Фрагмент свого виступу з піснею про Україну українська співачка Наталія Могилевська опублікувала у своєму блозі з привітанням до Дня Незалежності.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"З Днем Незалежності, Україно! У кожного з нас своє покликання й життєві дороги, та любов до Батьківщини - одна на всіх. Завдяки їй ми долаємо труднощі, підтримуємо одне одного і разом творимо наше світле майбутнє. Зі святом, українці" - написала Злата Огнєвіч у своєму блозі.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/zlata.ognevich

Український співак Святослав Вакарчук також вітає країну з Днем народження. Він переконаний, що і через сто років Україна буде прекрасною, вільною та незалежною.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Руслана Лижичко на своїй сторінці розповіла, за що цінує рідну країну: "Сьогодні я ще більше вірю у мою країну! Ще більше вірю в її особливість і унікальність. Україна – неперевершена! Це надзвичайна країна! Мене манить шукати ще більше і глибше, у чому таємниця такої надзвичайної сили Землі. Я відчуваю, що у кожному з нас закладена таємниця надлюдської сили.Сьогодні я ще більше вимріюю Україну. Сьогодні я ще більше починаю шукати, що є істинно українським. З Днем Незалежності, моя земле, моя країно! Незалежні назавжди".

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Надихаючі слова опублікував Олександр Пономарьов: "З Днем народження, рідна Україно! Ми піднімемо наш прапор — знову і знову. Слава рідній Україні! Слава рідній землі! І борітеся — поборете будь-які змови. І борітеся — поборете все, що у злі".

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба був лаконічним. Він записав відео, на якому у вишиванці в залитому сонцем саду вітає країну з Днем Незалежності.

З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок
З Днем Незалежності України - привітання від українських зірок / instagram.com/dmytro_kuleba

Раніше Главред розповідав, як Тамерлан робив пропозицію руки і серця своїй коханій і колезі Альоні Омаргалієвій. За її спогадами, співак вибрав для цього не найромантичніший момент.

Також український гуморист Олег Філімонов розповів, як у нього на руках помер онук-підліток. Смерть хлопця стала для всіх трагічною несподіванкою, і надовго вибила артиста з колії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Наталія Могилевська Ольга Сумська Руслана Лижичко Святослав Вакарчук Олександр Пономарьов Софія Ротару Камалія День Незалежності України Злата Огневич Дмитро Кулеба новини шоу бізнесу
