Був там і тримав: гуморист Філімонов розповів, як у нього на руках помер онук

Олена Кюпелі
21 серпня 2025, 23:35
63
Олег Філімонов розповів подробиці смерті свого 15-річного онука.
Олег Філімонов втратив онука
Олег Філімонов втратив онука / Колаж Главред, фото Facebook/Олег Філімонов

Коротко:

  • Від чого помер онук Олега Філімонова
  • Що говорить сам актор про смерть близької людини

Популярний український гуморист Олег Філімонов поділився несамовитими подробицями про смерть свого онука, якому було всього 15 років.

Про це його настійно розпитав телеведучий Слава Дьомін.

відео дня

За словами Олега Філімонова, його 15-річний онук помер під час гри в баскетбол. У нього трапилася гостра проблема з серцем, яка коштувала йому життя. У молодого хлопця сталася гостра серцева міокардіопатія. "Так, можна сказати, що це інфаркт. Це коли серцеві клапани пішли працювати в різнобій", - каже артист.

Олег Філімонов з онуком Еваном Олег
Олег Філімонов з онуком Еваном Олег / Фото Facebook/Олег Філімонов

Дьомін також розпитує свого гостя про те, що той відчув у момент смерті свого 15-річного онука. "Я сидів поруч із ним. Я чекав ті служби, які мають приїхати. Похоронні, міліції. Я сидів поруч із ним і тримав його за ногу", - говорить артист про свій біль.

Ведучий Дьомін також намагається з'ясувати, що ж ще відчував артист, тримаючи за ногу свого мертвого онука. "Мені зробили укол, я дочекався поки приїдуть і заберуть його", - додає актор.

"Потрібно бути сильним. Я не знаю, як я впорався з цим. Мені було дуже погано. Фізично було погано. Мені не вистачало кисню. Я відчував, що я зараз втрачу свідомість. Я дуже часто приходжу до нього, підкурюю сигарету, сиджу з ним, розмовляю", - ділиться своїм болем Філімонов.

Раніше, 2021 року Олег Філімонов на своїй сторінці у Facebook поділився постом, у якому розповів про своє горе. "Друзі, у мене в родині сталася велика біда. Сьогодні о 19.10 помер мій онук Еван Грігор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", - написав тоді він.

Про персону: Олег Філімонов

Олег Філімонов - український актор театру і кіно, сценарист, філолог, підприємець, педагог, телеведучий, пародист, шоумен, комік і музикант родом із Миколаєва. Учасник команди КВК "Одеські джентльмени". Ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху". Народний артист України (2020). У 2020 році - кандидат на посаду голови міста Одеси від партії Слуга народу.

