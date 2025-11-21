Поведінка Меган: що роблять помічники зірки, коли вона заходить до кімнати

Меган Маркл по-особливому змушує оголошувати про прибуття власної персони особливим чином.

Меган Маркл дивує королівськими замашками / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/meghan

Коротко:

Як мають анонсувати прибуття Меган

Хто розповів про це

Співробітники Меган Маркл оголошують про прибуття королівської особи ще до того, як вона увійде в кімнату, навіть якщо гостей всього двоє.

В інтерв'ю Harper's Bazaar письменниця Кейтлін Грінідж розповіла, що вони з герцогинею Сассекською увійшли до "грандіозного" особняка в Нью-Йорку, що належав одній з подруг Маркл.

"Коли я входжу, керуючий оголошує: "Меган, герцогиня Сассекська", хоча, схоже, ми - єдині, крім неї, люди в будинку", - написала Грінідж.

Меган Маркл знає собі ціну/ Скриншот YouTube

В іншому місці інтерв'ю Грінідж також розповіла, що хтось оголосив про прибуття Маркл, коли вона прибула до La Brea Tar Pits, чинного парку копалин і музею природної історії в Лос-Анджелесі, щоб зустрітися з групою дівчаток із місцевої STEM-школи.

"Під'їжджає гольф-кар, гравій хрумтить під його шинами. "Герцогиня Сассекська", - оголошує хтось із натовпу", - написала Грінідж.

