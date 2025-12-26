Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

Неля Шовкопляс та її партнер по шоу Макс Леонов ретельно тренувалися.

Неля Шовкопляс танцюватиме / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Українська ведуча та дружина військового Неля Шовкопляс стала учасницею благодійного передноворічного спецвипуску "Танців з зірками".

Протягом трьох тижнів Неля Шовкопляс та її партнер по шоу Макс Леонов ретельно тренувалися, що не могло не позначиться на фігурі знаменитості.

Як розповіла вона в інтерв'ю kp.ua, пішла більше не вага, а об'єми.

Як схудла Неля Шовкопляс / Фото 1+1

"Дівчата, як завжди, міряють все кілограмами, а досвідчені тренери радять дивитися не на кілограми, а на об'єми. Тому що в кілограмах скинула, мені здається, небагато. У мене пішло 7 кілограмів за 3 тижні. Але в об'ємах у мене пішло дуже багато. Тому дивлюся більше не на кілограми, а саме на об'єми, на сантиметри, які просто почали танути на очах", - каже вона.

Ведуча також додає, що треба було тренуватися в міру. "Ми працювали з Максом дуже багато. Зараз ходжу на реабілітацію (сміється). Тому що все треба робити з головою, а не здуру", - додала вона.

Про персону: Неля Шовкопляс Неля Шовкопляс - українська телеведуча. Ведуча каналу 1+1 Україна, ранкового проекту "Сніданок з 1+1". Ментор благодійного проєкту 1+1 media - "Здійсни мрію", повідомляє Вікіпедія.

