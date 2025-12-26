Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

Шанувальники шоу помітили цікаву фразу дівчини.

Фінал Холостяка 2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Фіналістка шоу "Холостяк" Надін Головчук дала фанатам реаліті ґрунт для пліток про те, що Тарас Цимбалюк не обрав її. Шанувальники в Threads помітили дивну обмовку дівчини.

Незадовго до прем'єри фінального випуску "Холостяка" Надін дала коротке інтерв'ю. Їй поставили запитання про те, чи були в учасниць реаліті інтимні стосунки під час шоу. Відповідь дівчини змусила задуматися, чи дійшла вона до фінального вибору Тараса Цимбалюка.

Надін Головчук - хто переміг у шоу "Холостяк" / скрін із відео

"У нас його не було. У нас - у дівчат. Поки я була. Не знаю, як там далі було", - відповіла Головчук.

Уривок з інтерв'ю опублікувала уважна прихильниця шоу в соцмережах і припустила, що Надін таким чином проспойлерила свою долю на "Холостяку".

"Надін проговорилася, що покинула проект?", - написала глядачка.

Надін Головчук про фінал "Холостяка" / скрін з Threads

Інші фанати шоу почали будувати свої теорії. Вони припустили, що таким чином Надін просто заплутує сліди.

"Навпаки: виграла і щоб не спалитися акцентує на тому, на чому інша учасниця не акцентувала"

"Ще й так сказала: "Ну, у нас дівчаток". Тобто в Тарасика все могло бути"

"Може вона мала на увазі цей сезон, "поки я була", а "не знаю як там далі" це інші сезони?"

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

