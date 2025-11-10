80-річна Гелен Міррен стане почесною лауреаткою Золотого глобусу

Понад півстоліття в кіно - це досягнення Міррен вирішив відзначити комітет премії.

Гелен Міррен номінації - акторка отримає особливий Золотий глобус / колаж: Главред, фото: instagram.com/helenmirren/

Яка премія очікує на Гелен Міррен

Кому її зазвичай вручають

Акторська кар'єра дами Гелен Міррен триває без малого 60 років. Артистка виконала безліч ролей у кіно і театрі (за приблизними підрахунками понад 150 - прим. редактора); особливо їй вдаються історичні постаті - Голда Мейр, Єлизавета I, Єлизавета IІ, королева Шарлотта, Гедда Гоппер та ін.

На рахунку Міррен два призи Каннського кінофестивалю (1984, 1995), п'ять BAFTA (1992, 1993, 1994, 2007, 2014), чотири Еммі (1996, 1999, 2006, 2007), шість премій Гільдії кіноакторів США (2002 - двічі, 2007 - двічі, 2014, 2021), Оскар (2007) і Тоні (2015). Крім того, до трьох Золотих глобусів зірки (1997, 2007 - двічі) скоро додасться ще один.

Про це повідомила президент Золотого глобуса Гелен Хоен на офіційному сайті премії. Міррен буде удостоєна особливої нагороди Глобуса - Премії імені Сесіла Демілля за життєві досягнення і внесок у кінематограф.

"Гелен Міррен - це втілення сили природи, а її кар'єра просто екстраординарна. Її видатні ролі та відданість своїй справі продовжують надихати покоління артистів і глядачів", - підкреслила Хоен в анонсі Премії.

Гелен Міррен номінації - акторка отримає особливий Золотий глобус / фото: instagram.com/helenmirren

Сесіл Демілль був видатним кінорежисером ("Клеопатра" 1934, "Самсон і Даліла" 1949, "Найбільше шоу на Землі" 1952) - премія була заснована в 1952 році, щоб вшанувати його талант, і відзначити найяскравіших і найталановитіших особистостей, які впливають на кінематограф. Лауреатами Премії Сесіла Демілля свого часу були Волт Дісней, Джуді Гарленд, Елізабет Тейлор, Одрі Хепберн, Барбара Стрейзанд, Том Генкс та ін.

Про персону: Гелен Міррен Гелен Міррен - британська акторка театру і кіно, продюсерка, режисерка. Дама-командор Ордена Британської Імперії. Вибрана фільмографія: "Екскалібур" (1981), "Космічна одіссея 2010" (1984), "Божевілля короля Георга" (1994), "Госфорд-парк" (2001), "Автостопом Галактикою" (2005), "Єлизавета I" (2005), "Королева" (2006), "Скарб нації: Книга таємниць" (2007), "Голда" (2023), "Клуб убивств по четвергах" (2025).

